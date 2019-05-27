В ряде областей Казахстана ожидаются заморозки

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

Большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, местами сильные, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами – гроза, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Туркестанской, Карагандинской областях, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с. Днем в Алматинской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с. Ночью и утром в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются заморозки 3 градуса, в Восточно-Казахстанской области 1-6 градуса.

В Жамбылской, Актюбинской, местами сохраняется, в Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 20°, частично облачно: гроза с дождем.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 22°, ясно.

Прогноз погоды на 27 мая.

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