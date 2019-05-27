В Караганде уволили директора управления парками после ЧП с батутом

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут.

Директора управления парками Рустама Кодебаева сняли с должности после трагедии на батуте, передает Zakon.kz.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров освободил от занимаемой должности директора управления парками и скверами Рустама Кодебаева, также объявил строгие выговоры руководителю отдела коммунального хозяйства Дюсембекову Алибеку и своему заместителю Сабиту Оспанову. Временно занимать управления парками будет инженер управления Талгат Смаилов.

26 мая аким города собрал оперативное совещание, где дал указания по усилению проверок батутов в городе на их техническую исправность и правильное крепление.

25 мая в Центральном парке Караганды из-за сильного ветра перевернулся надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей были госпитализированы с различными травмами. 26 мая стало известно, что 40-летний карагандинец задержан полицией за незаконную и ненадлежащую установку детского батута. Выяснилось, что ранее он работал в ДЧС и уволился оттуда за пять дней до трагедии.

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