В Атырау реконструируют и расширят 11 центральных улиц
На 31 участке городских дорог проведут ямочный ремонт.
По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог, на сегодняшний день ПСД реконструкции и расширения 8 городских улиц общей протяженностью 27,605 км была полностью разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба акимата Атырау.
- 25 апреля текущего года был объявлен открытый конкурс на определение подрядной организации, которая займется строительно-монтажными работами на указанных улицах, итоги конкурса будут объявлены 15 июня текущего года, - рассказал заместитель акима г. Атырау Шакир Кейкин.
Таким образом, городские власти планируют отремонтировать и расширить следующие улицы – ул. Гумарова (0,528 км), ул. Курмангазы (4,05 км), пр. Бейбарыса (10,002 км), ул. Габдиева (1,234 км), ул. С. Датова (4,69 км), ул. Амандосова (2,925 км), ул. Уалиханов (2,346), ул. Гагарина (1,83).
- Разработка ПСД реконструкции и расширения оставшихся трех улиц – пр. Азаттык (2,546 км), Ауэзова (2,84 км), Маденова (1,6 км) – общей протяженностью 6,986 км, полностью завершена, до конца мая текущего года она должна получить положительное заключение государственной экспертизы. В конце июня, после утвержденного на сессии городского маслихата финансирования, будут запланированы строительно-монтажные работы выше указанных дорог, – уточнил Шакир Кейкин.
Вместе с тем, в текущем году запланирован ямочный ремонт 13 000 м2 городских улиц. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется выполнением ремонта дорог.
Всего в текущем году планируется проведение ямочного ремонта на 31 участке дорог по следующим адресам:
1) Пр. Азаттык;
2) Центральный мост;
3) Пр. Сатпаева у ТЦ "Тамаша";
4) Территория многоэтажных жилых домов в мкр. Жеты Казына;
5) Ул. Жарбосынова;
6) Территория многоэтажных жилых домов за рынком "Рахат":
7) Ул. Канцева;
8) Ул. Исмагулова;
9) Территория многоэтажных жилых домов в мкр. Алмагуль 1-2;
10) Территория у детского сада "Еркемай" в мкр. Атырау;
11) Ул. А. Кунанбаева в мкр. Балыкши;
12) Территория у дома по ул. Кожакаева, 21;
13) Территория у областной офтальмологии в мкр. Балыкши;
14) Территория у ресторана "Айсберг" в мкр. Балыкши;
15) Пересечение ул. Молодежная и ул. Сатыбалдиева;
16) Ул. Сыдыкова в мкр. Лесхоз;
17) Территория у моста Жилгородок-Ауэзова;
18) Территория у жилых домов №61-63 по ул. Ауэзова;
19) Ул. Кабдолова;
20) Территория "АЗС Казмунайгаз" на пересечении с дорогой Водниково-Кокарна-Балыкши;
21) Территория "ЖД" больницы;
22) Ул. Бергалиева;
23) Территория домов по пр.Сатпаева, №36;
24) Территория дома по ул. Махамбета, №101;
25) Ул. Темирханова (рядом со зданием бывшей финансвой полиции);
26) Территория домов №39 а-б-в мкр. Авангард-3, а также территория "Технодома";
27) Территория у светофора на пересечении дорог Атырау-Доссор-Геолог;
28) Ул. Агропрома с.Геолог;
29) Мкр. Жумыскер;
30) Мкр. Оркен 1-2;
31) Территория домов по ул. ДосмухамбетоваЮ №3а-14а.
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