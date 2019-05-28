В Атырау реконструируют и расширят 11 центральных улиц

На 31 участке городских дорог проведут ямочный ремонт.

По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог, на сегодняшний день ПСД реконструкции и расширения 8 городских улиц общей протяженностью 27,605 км была полностью разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба акимата Атырау.

- 25 апреля текущего года был объявлен открытый конкурс на определение подрядной организации, которая займется строительно-монтажными работами на указанных улицах, итоги конкурса будут объявлены 15 июня текущего года, - рассказал заместитель акима г. Атырау Шакир Кейкин.

Таким образом, городские власти планируют отремонтировать и расширить следующие улицы – ул. Гумарова (0,528 км), ул. Курмангазы (4,05 км), пр. Бейбарыса (10,002 км), ул. Габдиева (1,234 км), ул. С. Датова (4,69 км), ул. Амандосова (2,925 км), ул. Уалиханов (2,346), ул. Гагарина (1,83).

- Разработка ПСД реконструкции и расширения оставшихся трех улиц – пр. Азаттык (2,546 км), Ауэзова (2,84 км), Маденова (1,6 км) – общей протяженностью 6,986 км, полностью завершена, до конца мая текущего года она должна получить положительное заключение государственной экспертизы. В конце июня, после утвержденного на сессии городского маслихата финансирования, будут запланированы строительно-монтажные работы выше указанных дорог, – уточнил Шакир Кейкин.

Вместе с тем, в текущем году запланирован ямочный ремонт 13 000 м2 городских улиц. В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая займется выполнением ремонта дорог.

Всего в текущем году планируется проведение ямочного ремонта на 31 участке дорог по следующим адресам:

1) Пр. Азаттык;

2) Центральный мост;

3) Пр. Сатпаева у ТЦ "Тамаша";

4) Территория многоэтажных жилых домов в мкр. Жеты Казына;

5) Ул. Жарбосынова;

6) Территория многоэтажных жилых домов за рынком "Рахат":

7) Ул. Канцева;

8) Ул. Исмагулова;

9) Территория многоэтажных жилых домов в мкр. Алмагуль 1-2;

10) Территория у детского сада "Еркемай" в мкр. Атырау;

11) Ул. А. Кунанбаева в мкр. Балыкши;

12) Территория у дома по ул. Кожакаева, 21;

13) Территория у областной офтальмологии в мкр. Балыкши;

14) Территория у ресторана "Айсберг" в мкр. Балыкши;

15) Пересечение ул. Молодежная и ул. Сатыбалдиева;

16) Ул. Сыдыкова в мкр. Лесхоз;

17) Территория у моста Жилгородок-Ауэзова;

18) Территория у жилых домов №61-63 по ул. Ауэзова;

19) Ул. Кабдолова;

20) Территория "АЗС Казмунайгаз" на пересечении с дорогой Водниково-Кокарна-Балыкши;

21) Территория "ЖД" больницы;

22) Ул. Бергалиева;

23) Территория домов по пр.Сатпаева, №36;

24) Территория дома по ул. Махамбета, №101;

25) Ул. Темирханова (рядом со зданием бывшей финансвой полиции);

26) Территория домов №39 а-б-в мкр. Авангард-3, а также территория "Технодома";

27) Территория у светофора на пересечении дорог Атырау-Доссор-Геолог;

28) Ул. Агропрома с.Геолог;

29) Мкр. Жумыскер;

30) Мкр. Оркен 1-2;

31) Территория домов по ул. ДосмухамбетоваЮ №3а-14а.

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