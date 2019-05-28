Семья погибла в ДТП в Алматинской области

Пострадавшие в жуткой аварии дочь и отец, доставленные в больницу, тоже скончались.

Никто из членов семьи, ставших участниками жуткого ДТП в Алматинской области, не выжил, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

- И отец и дочь, доставленные в больницу, скончались утром 27 мая, а мать погибла на месте ДТП. В 6:30 утра умерла девушка, а чуть позже ее отец, – сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ляйлим Аубакирова.

Авария произошла в воскресенье, 26 мая, на 95 километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск. По Капчагайской трассе из Уштобе ехали две машины - родственники возвращались в город с празднования юбилея. В одной из машин, Lexus RX 300, находилась семья: муж, жена и их дочь. За рулем находилась женщина.

По словам родственников из второй машины, в какой-то момент по не выясненным пока причинам машину из крайнего левого ряда резко понесло вправо, где она выехала на обочину и врезалась в сигнальный столбик.

После удара автомобиль опрокинулся и начал кувыркаться по обочине, скатываясь в кювет. Машину прокрутило более 100 метров. Она приземлилась на крышу. В результате ДТП сидевшая за рулем женщина 1974 года рождения скончалась на месте. Ее муж и дочь были доставлены в больницу Капшагая в тяжелом состоянии.

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