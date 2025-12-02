Семь человек погибли в жутком ДТП под Алматы: в авто находились казахстанские спортсмены

Пятеро казахстанских спортсменов погибли в жуткой аварии под Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве туризма и спорта.





"От имени Министерства туризма и спорта выражаем искренние соболезнования семьям спортсменов, погибших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Бишкек. Спортсмены возвращались в Казахстан после участия в соревнованиях в Кыргызской Республике и по пути домой попали в ДТП, в результате которого пятеро наших атлетов трагически погибли. Это невосполнимая утрата для всей спортивной общественности", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на 129-м километре автодороги Алматы – Бишкек произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматинской области за 2 декабря 2025 года, погибли семь человек. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Odyssey допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO.