Происшествия

Семь человек погибли в жутком ДТП под Алматы: в авто находились казахстанские спортсмены

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 18:40 Фото: Zakon.kz
Пятеро казахстанских спортсменов погибли в жуткой аварии под Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве туризма и спорта.


"От имени Министерства туризма и спорта выражаем искренние соболезнования семьям спортсменов, погибших в дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Бишкек. Спортсмены возвращались в Казахстан после участия в соревнованиях в Кыргызской Республике и по пути домой попали в ДТП, в результате которого пятеро наших атлетов трагически погибли. Это невосполнимая утрата для всей спортивной общественности", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на 129-м километре автодороги Алматы – Бишкек произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Алматинской области за 2 декабря 2025 года, погибли семь человек. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Odyssey допустил столкновение с впереди движущимся прицепом грузового автомобиля HOWO.

