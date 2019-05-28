Пытавшиеся спасти друга дети остаются в тяжелом состоянии
Мальчик же, которого они пытались спасти, утонул.
Фото : pixabay.com28 мая 2019, 21:34
Состояние детей, пытавшихся в понедельник спасти тонущего в реке друга, стабильно тяжелое, передает корреспондент МИА "Казинформ".
- Дети в приемное отделение областной детской больницы поступили с диагнозом "переохлаждение и асфиксия верхних дыхательных путей, связанная с попаданием воды". Был проведен комплекс процедур. Сейчас мальчики, а им семь и двенадцать лет, помещены в пульмонологическое отделение. Их состояние тяжелое, но стабильное. Они в сознании, разговаривают. Но есть опасения развития пневмонии, плеврита, - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Трагедия произошла 27 мая во второй половине дня. Играя, десятилетний ребенок упал с бетонного ограждения в Урал. Двое его друзей, 2007 и 2010 года рождения, бросились спасать товарища. Их из воды помогли извлечь очевидцы.
Мальчик же, которого они пытались спасти, утонул. Его тело извлечено из воды. В поисках ребенка были задействованы 11 спасателей, 2 единицы техники и 1 плавсредство ГУ "ЗРАОСО", а также 3 сотрудника и 2 единицы техники ДЧС, также 10 сотрудников департамента полиции.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4971346-22a5e6c8feea1128945077a3c2d993b5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...