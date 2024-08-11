9-летний мальчик пытался спасти подростка на Алаколе и сам чуть не утонул

Инцидент случился на озере Алаколь в поселке Акши 11 августа. Во время купания чуть не утонул подросток, спасать которого отправился девятилетний мальчик, рискуя собственной жизнью, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что подросток плавал на озере один, в воде оказалась яма, куда он начал проваливаться и тонуть. Это заметила одна из отдыхающих и стала звать на помощь.

"Мальчик Бейбарыс, поняв, что кто-то нуждается в помощи, без раздумий отправился спасать подростка. Однако впоследствии они вместе начали тонуть. Тогда на помощь пришел третий спаситель. Мужчина незамедлительно вытащил из воды обоих детей", – сообщает Кris_p_brothers.

По рассказам бабушки, девятилетний мальчик, который отличился своим героизмом, ранее попал в аварию и испытал сильный стресс, в связи с чем его отправили на отдых на Алаколь.

Утром 10 августа четыре человека на озере Алаколь упали в воду с катамарана. По данным пресс-службы МЧС Казахстана, отдыхающие не справились с управлением плавсредством. Спасатели помогли им выбраться из воды и доставили на берег.