Даленов пообещал уйти в отставку после вступления в силу решения суда по Джакупову

Асланбек Джакупов признан виновным в мошенничестве.

В кулуарах Сената Парламента РК министр национальной экономики РК Руслан Даленов заявил, что готов уйти в отставку после того, как вступит в силу решение суда по делу осужденного за мошенничество директора департамента МНЭ Асланбека Джакупова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Когда решение суда вступит в силу, я подам в отставку, - сказал Даленов.

Также его спросили, поддерживает ли он мнение главы государства Касым-Жомарта Токаева, который ранее говорил, что первые руководители в случае выявления коррупции среди подчиненных должны уходить в отставку.

- Это правильная практика. Это моральная обязанность первого руководителя подать в отставку. Насколько это была его вина, это будет определять вышестоящее руководство, - уточнил министр.

29 мая Есильский суд Нур-Султана признал Джакупова виновным по ст. 190 ч. 3 п. 2 УК РК - "Мошенничество" за взятку в 500 тысяч тенге. Чиновника взяли под арест в зале суда. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, также ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях, судах, нацбанках и его ведомствах.

Джакупова обязали выплатить сумму в 20 МРП потерпевшей стороне.

В апреле 2019 года в СМИ вышла новость о том, что директор Департамента развития предпринимательства Миннацэкономики Асланбек Джакупов был задержан при получении 500 тысяч тенге, предназначенных для "отката" за оказание услуги Институту экономических исследований, который относится к Министерству национальной экономики РК. Чиновник в своем Facebook эту информацию опроверг, сообщив, что с поличным его никто не задерживал, так как взяток он никогда не брал. Позже в АДГСПК РК сообщили о проведении досудебного расследования в отношении ряда должностных лиц Министерства национальной экономики РК.

17 мая стало известно, что Джакупов все-таки попал на скамью подсудимых.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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