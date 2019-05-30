Нурсултан Назарбаев сможет представлять интересы ЕАЭС на мировой арене

Перед ЕАЭС стоят и внутренние проблемы, нуждающиеся в скорейшем разрешении.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Это решение благодаря авторитету, опыту и международным связям Назарбаева означает для Евразийского союза новый этап развития.

Елбасы, как в унисон твердят зарубежные аналитики, фактически единственный лидер постсоветского пространства, сумевший сохранить политическое единство внутренних элит и не создать ни одного серьезного конфликта с внешними игроками. В этом качестве он воспользовался уникальным шансом от имени ЕАЭС стать послом и символом бывшей "одной шестой части суши". Символом мира, конструктивизма и движения вперед.

Когда благодарят соседи

В Нур-Султане решением Высшего Совета Евразийского экономического союза Первому президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву был присвоен статус почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Это предложение внес президент России Владимир Путин, остальные присутствующие согласились — более достойного кандидата попросту нет.

Напомним, что накануне в столице РК состоялся саммит ЕАЭС, в котором приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон участвовал в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев — в качестве почетных гостей.

На мероприятии произошло еще одно знаменательное событие: президент Токаев наградил Путина, Жээнбекова и Лукашенко орденом Назарбаева. Фактически, такое награждение беспрецедентно, во всяком случае, в масштабах СНГ. Лидеры постсоветских государств с благодарностью приняли орден с изображением их старшего коллеги, которого смело можно назвать мерилом многих процессов, происходящих в регионе.

Примечательно, что новый статус Елбасы получил на юбилейном саммите ЕАЭС, приуроченном к 25-летию идеи Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

- Учитывая исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив страны ЕАЭС за поддержку этой идеи.

- Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению Первого президента РК — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, идея Евразийской интеграции стала реальностью, которая в дальнейшем переформатировала экономически и геополитический ландшафт континента. Поэтому, учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент РФ Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, — подчеркнул Токаев.

Президенты единодушны

- Пять лет назад вы, я и Александр Лукашенко создали этот союз. 25 лет назад в стенах МГУ мною была предложена эта идея, которую мы реализовали. Несмотря на непростые времена, взаимная торговля между нами растет. Увеличивается количество совместных предприятий. Считаю, что ЕАЭС должен идти по пути интеграции с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями. И нам необходимо работать над этим, — сказал Нурсултан Назарбаева, вручая орден Владимиру Путину.

- Хотел бы поблагодарить вас за награду и за то, что было сделано в деле интеграции, двусторонних отношений и развитии стратегического взаимодействия России и Казахстана. В этом имеется огромная ваша заслуга, — не остался в долгу президент России.

- Каждый из нас — от глав государств до экспертов — должен понимать, что в союзе единый рынок, общее пространство. Важно расширять полномочия нашей комиссии в части противодействия введению ограничительных мер. В этом нам поможет, я уверен, почётный председатель. И дело не в личности, тут личность каждому бы дай бог, — в свою очередь заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в новом статусе Елбасы ждет важнейшая работа.

- На заседании в узком составе, как замечание я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич Назарбаев занялся и ревизией того, что мы сделали или не сделали. Вот здесь он может оказать нам помощь. Мы должны сохранить полученные результаты и приумножить их. Убеждён, что совместными усилиями мы добьёмся успеха в интеграции, к которой мы стремимся, — сказал Лукашенко.

- Хочу подчеркнуть особую роль Назарбаева в создании этого интеграционного проекта. 25 лет назад он впервые предложил идею евразийской интеграции, и пять лет назад она воплотилась в жизнь, — отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

- Наша цель — работать над развитием ЕАЭС, сделать его более эффективным и привлекательным для международных партнеров. Уверен, что наши решения сегодня будут способствовать такому развитию, — добавил он.

Большая Евразия

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед собравшимися на саммите, озвучил ряд цифр и инициатив, лучше всего говорящих о том, что ЕАЭС состоялся, причем состоялся в короткий по историческим меркам период и на уникальной основе.

- За 2018 год рост ВВП государств-членов ЕАЭС составил 2,5%. Объем внешней торговли вырос на 19%, экспорт — на 27%. Взаимная торговля внутри союза увеличилась на 9%. Если говорить о Казахстане, в 2018 году наша экономика выросла более чем на 4%, — таковы данные Токаева.

- Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, создается общий рынок услуг и рабочей силы, совершенствуются административные процедуры в рамках наднациональной регуляторики. Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Уверен, наша совместная работа заинтересует многие страны мира и позволит в обозримом будущем построить большую и экономически сильную Евразию, — сказал президент Казахстана.

- Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил построить скоростную железную дорогу и канал "Евразия". Эти проекты могли бы стать символом евразийской интеграции, придать дополнительный импульс развитию экономик наших стран и крепко связать Большую Евразию. В результате наши государства станут еще более конкурентоспособными и привлекательными для транзита Восток-Запад-Восток, — добавил Токаев.

Но Большая Евразия — это не только дороги, каналы и цифры, это, прежде всего, привлекательный для сотрудничества проект мирового масштаба. Во многом союз стал возможным благодаря политическому весу Елбасы и той стратегии, которую он развивал на протяжении без малого 30 лет. Сегодня ЕАЭС в полной мере воспользуется плодами его трудов.

В приоритете экономика и суверенитет

Говоря об уникальности ЕАЭС, необходимо признать, что Казахстан стал своего рода фундаментом объединения, задал принципы, на которых строится и развивается союз. Эти принципы давно знакомы нашей стране: приоритет экономики над политикой, уважение коллективных и групповых интересов и границ. Не случайно эксперты отмечают, что стабильность Казахстана, переданная им в ЕАЭС в качестве доктрины, в первую очередь выстроена на согласии основной части элит и общества относительно внешнеполитического курса.

В свою очередь, упомянутое согласие держится на последовательном сохранении суверенитета — Казахстан отстаивает свои позиции в международных спорах, и при этом ни с одной страной не сблизился настолько, чтобы речь пошла о зависимости и прямом давлении. Огромную роль играет и многовекторность, за которой стоит колоссальная работа дипломатов и Елбасы лично. Все влиятельные международные игроки — США, ЕС, Россия и Китай — взаимодействуют с Казахстаном по выверенным правилам и на основе конструктивных отношений. Кроме того, наша страна — активный участник международных организаций и межстрановых диалогов, наподобие урегулирования кризиса в Сирии. Причем в этих диалогах Казахстан выполняет функцию спокойного, взвешенного модератора, под чей стиль вынуждены подстраиваться зачастую непримиримые стороны конфликтов.

Характерно, что Казахстан под руководством Елбасы ни разу не поддался внешним попыткам навязать чуждые ему принципы — и теперь можно сказать, что этот дипломатический опыт пригодится всему ЕАЭС. Напомним, что изначально Россия настаивала на политическом формате объединения: общее гражданство, общие границы, общий парламент. Но Казахстан, а за ним и Беларусь, ответили твердым "нет". Помешать сильнейшему соседу в его политических амбициях, оставшись при этом партнерами, — это ли не свидетельство умения маневрировать, не унижая свою страну, умения говорить на равных с любой силой?

Примечательно, что многочисленные и успешные контакты Казахстана с США, ЕС и Китаем, никоим образом не повредили его партнерству с Россией. Напротив, с 2014 года, когда разразился украинский кризис, международные наблюдатели постепенно начали отмечать тот факт, что не затронутый санкциями Казахстан, не втянутый в отличие от России, в затяжную "новую холодную войну", может выступать на западных площадках с инициативами, в том числе выгодные северному соседу. Теперь, по сути, Елбасы получил возможность говорить от имени ЕАЭС, и лояльных, но не входящих в его состав стран.

Аналогичные предположения звучали и прежде, поскольку ведущую роль Нурсултана Назарбаева в рождении ЕАЭС коллеги-президенты признавали давно. После вчерашнего саммита статус идеолога организации и ее первого основателя подтвержден официально. На вопрос о том, что это дает Казахстану и Евразийскому союзу, сам Елбасы ответил еще в далеком 1994 году, выступая с судьбоносной речью в МГУ.

Тогда он доказал, что осколкам бывшего СССР необходимо держаться вместе — именно по экономическим мотивам.

- Мы видим, что есть силы, которые хотят развести нас до конца, ослабить всех, посеять недоверие и вражду. Но ведь народам от этого будет только плохо. Посмотрите: страны Западной Европы с многовековой государственностью идут на объединение. Они отлично понимают, что мировой рынок жестко поляризуется: Северная Америка, Япония, наконец, азиатские "молодые тигры". Мы же, республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к единому сообществу. Я давно предлагал снять все таможенные барьеры, открыть границы, — говорил президент РК.

Мир продолжает поляризироваться. В бурном море различных интересов, собственные запросы гораздо легче отстаивать, будучи официальным лидером крупнейшего объединения.

Что готовит будущее?

Безусловно, становление Евразийского союза не проходит гладко. Из-за украинских событий затормозился проект более выраженной интеграции с Евросоюзом. Однако набрало силу другое направление — интеграция с Китаем. В Казахстане, России и Беларуси реализуются многомиллиардные проекты с участием китайского капитала. Подписаны соглашения с другими странами, в частности, с Вьетнамом и Ираном.

Перед ЕАЭС стоят и внутренние проблемы, нуждающиеся в скорейшем разрешении. На саммите президент Касым-Жомарт Токаев обозначил важнейшие из них. Необходимо реализовать инфраструктурные мегапроекты, цифровую повестку ЕАЭС, а также использовать потенциал Международного финансового центра "Астана". Должна быть проведена сложнейшая работа по развитию общего рынка и его защите от демпинга и контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, обеспечению эффективного таможенного администрирования. Также назрела необходимость совместных усилий, направленных на обеспечение доступа товаров на новые рынки, устранение барьеров в торговле и транзите.

Тем не менее, главное уже сделано — ЕАЭС не стал плохой копией СССР. На просторах бывшего Союза появилось нечто совершенно новое — объединение стран, готовых поступиться сиюминутными амбициями ради общих интересов. И, как показало время, заданный Нурсултаном Назарбаевым тон и методы сотрудничества послужат Евразийскому союзу в мировом масштабе.

Толкын Жунусова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!