Алматы выходит из сумрака, кибершпионаж против Казахстана, наказание Елеусизова – главное за день

Акимат Алматы выступил с громким заявлением по поводу освещения улиц. АО "Государственная техническая служба" прокомментировала утечку данных казахстанцев. Депутата Тимура Елеусизова оштрафовали за нецензурную лексику. Итоги 22 февраля 2024 года в обзоре Zakon.kz.

Ограничение на вывоз лома и отходов черных металлов

Министр промышленности и строительства подписал приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов". Согласно нему, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК железнодорожным видом транспорта отходов и лома черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки).

Переименование СЭЗ "Химический парк Тараз"

Еще одним документом от 16 февраля 2024 года специальная экономическая зона "Химический парк Тараз" переименована в специальную экономическую зону "Jibek Joly". Также документом уменьшена территория специальной экономической зоны. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

Обновленный перечень обязательных прививок

Правительство постановлением от 20 февраля 2024 года утвердило в новой редакции перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Для того, что детально прочитать нововведения, нужно перейти по ссылке.

Лимит на отстрел животных

Министр экологии и природных ресурсов утвердил лимиты на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно. Исчерпывающая информация тут.

Вопиющие нарушения в спецколледже Кентау

Сотрудники прокуратуры Туркестанской области выявили вопиющие нарушения прав 80 особенных детей, обучающихся в Специальном профессиональном колледже Кентау. Примечательно, что этот колледж является единственным в стране специализированным учреждением для детей с ограниченными возможностями и создан для предоставления им реабилитационных и образовательных услуг.

Видео с садистом из Туркестанской области

В Казнете распространяют видео, на котором мужчина с младенцем на руках пинает мальчиков, лежащих на полу. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В полиции отреагировали на инцидент. Там сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

23 февраля. Сирены в Алматы

23 февраля в 10:00 в Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка. Как отметил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям оперативная группа МЧС уже начала масштабную агитационно-пропагандистскую работу среди населения мегаполиса.

Казахстан прекращает действие соглашения с Таджикистаном о конвертации курсов валюты

Подготовлен документ о денонсации соглашения между правительством РК, Национальным банком РК и правительством Таджикистана, Национальным банком Таджикистана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов казахстанского тенге и таджикского рубла. Министерству иностранных дел Казахстана предписано в установленном законодательством порядке уведомить правительство Таджикистана о намерении правительства денонсировать указанное соглашение.

КНБ. Задержание. Киберпреступление

Сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды. В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш-карты, девять ноутбуков, планшет. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 млн тенге.

Жалобы казахстанцев

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что растет число жалоб от казахстанцев на качество медицинских услуг. По ее словам, по итогам 2023 года отмечен рост количества обращений в Министерство здравоохранения на 3,8%, в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) – на 14% по сравнению с 2022 годом.

Улитки в промышленном масштабе из Жамбылской области

Итальянская компания Lumacheria Italiana в 2024 году планирует начать выращивать улиток в промышленных масштабах в Жамбылской области. Итальянская компания предлагает разделить проект на несколько этапов: наладить выращивание улиток на территории области, построить инкубатор, запустить производство кормов для них и построить предприятие по переработке улиточного мяса.

Уровень воды в реке Или продолжает подниматься

В Алматинской области продолжает подниматься уровень воды в реке Или. В пресс-службе ДЧС области уточнили, что на реке стоит ледостав, угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт к реке Или – с. Шарын находится на расстоянии 15 км.

Депутата Тимура Елеусизова оштрафовали за нецензурную лексику

21 февраля 2024 года депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов нецензурно выразился во время выступления на внеочередной XIV сессии, однако после народный избранник извинился. Позднее стало известно, что его оштрафовали.

Задержание старшего прокурора в Конаеве

В Конаеве задержали старшего прокурора Балхашского района Алматинской области. По данным КНБ, в отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 стать и 190 УК РК.

Мошенник-адвокат из Астаны

В столице Казахстана адвокат получил 11 лет тюрьмы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Адвокат не только представляла интересы подзащитных, но и склоняла их к даче взятки. В результате, она получила от потерпевших почти 165 млн тенге. Кроме того, подсудимая уверяла присяжных, что переданные ей денежные средства были ее гонораром. Но гособвинитель смог доказал обратное.

Алматы выходит из сумрака

Акимат Алматы выиграл суд второй инстанции против частного партнера-консорциума, в состав которого входят компании ABM-Вuilding 2007, ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project". Ознакомиться с предысторией освещения города можно по ссылке.

Кибершпионаж против Казахстана

АО "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Казахстана выступила с заявлением по поводу утечки персональных данных граждан страны. Из него следует, что АО "ГТС" во взаимодействии с КНБ еще в 2022 году в инфраструктуре операторов сотовой связи Казахстана выявило "деятельность иностранной хакерской группировки". В службе также заверили, что "принятыми мерами угрозы и риски нейтрализованы".

Спортивные новости

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" благодаря мячу Криштиану Роналду обыграл "Аль-Фейху". Это позволило команде из Эр-Рияда пробиться в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.

Клуб "Интер Майами" успешно начал новый сезон в североамериканской футбольной лиге МЛС. Утром 22 февраля 2024 года команда Лионеля Месси в первом туре чемпионата переиграла "Реал Солт Лейк" со счетом 2:0.

В Нейплс (штат Флорида, США) стартовал турнир серии ITF М25 (грунт). В соревновании принимает участие казахстанский теннисист Дмитрий Попко. В первом круге одиночного разряда он обыграл Джейкоба Брумма со счетом 6:3, 7:5.

По итогам прошедших накануне матчей Лиги чемпионов УЕФА три игрока записали свои имена в историю самого престижного клубного турнира Европы. Открывает данный список рекордсменов знаменитый форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.