Исполнитель роли Эурона Грейджоя признался, что возненавидел сериал "Игры Престолов"

- Я был большим фанатом "Игры престолов", до того, как он начал сниматься. Когда они убили половину Старков на Красной свадьбе, я возненавидел этот сериал. Но я все равно продолжал смотреть, - Асбек.

Исполнитель роли Эурона Грейджоя в сериале "Игры Престолов" датский актер Пилу Асбек признался, что возненавидел картину до того, как начал в ней сниматься, но очень любит своего героя. Об этом он рассказал на пресс-конференции в рамках второго дня фестиваля Comic con в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я был большим фанатом "Игры престолов", до того, как он начал сниматься. Когда они убили Неда Старка, я возненавидел этот сериал. Когда они убили половину Старков на Красной свадьбе, я также возненавидел этот сериал. Но я все равно продолжал его смотреть. Некоторые фанаты, возможно, недовольны окончанием восьмого сезона, но через пару лет все поймут, что это был совершенный финал, - сказал Асбек.

По его словам, смерть Эурона в сериале огорчила шоураннеров сериала (американский термин обозначающий исполнительного продюсера – от авт.), но актер не собирался соглашаться с такой кончиной своего персонажа.

- Я сказал, что я не собираюсь умирать. Они посмотрели друг на друга и посмеялись. Когда снимали сцену, когда Джейми пронзил моего героя своим мечом, мне сценарист кричал, закрой глаза. Я улыбнулся и послал его, - сказал Пилу Асбек.

Рассуждая над концовкой сериала "Игры престолов" актер признался, что понимает, что именно злит зрителей.

- Дейнерис была положительной героиней на протяжении нескольких сезонов, но в 8 сезоне она превратилась в отрицательного персонажа. Но это то, что мне нравится в Игре престолов, - отметил он.

При этом, Аспек добавил, что ему очень нравится его персонаж, потому что ему "очень хорошо удается убивать драконов и спать с королевой".

Напомним, в столице Казахстана проходит один из крупнейших в мире фестивальных форматов, посвященных индустрии комиксов и основанного на них популярного искусства. Благодаря этогму у казахстанцев сегодня была возможность пообщаться с одним из любимых персонажей нашумевшего сериала "Игры престолов" Эуроном Грейджоем.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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