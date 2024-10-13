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Звезда "Игры престолов" рассказала о желании сняться в новом сезоне

Софи Тернер, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 10:14 Фото: Instagram/sophiet
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер сообщила, что хотела бы вернуться к роли Сансы Старк в будущих проектах, сообщает Zakon.kz.

Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

По словам Софи, ей "безумно интересно" будущее ее персонажа после завершения оригинальной истории. Впрочем, для этого нужно будет собрать всю команду сериала.

"Это должен быть тот самый актерский состав и та же команда, иначе я бы ни за что не согласилась вернуться. Хочу, чтобы это был не спин-офф, а просто девятый сезон "Игры престолов", – отметила она.

В октябре 2024 года Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO проведет торги, посвященные сериалу "Игра престолов". В качестве лотов будут представлены более двух тысяч предметов, включая расплавленную версию Железного трона.

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