Токаев: Некоторые начальники каждые пять лет просят орден

А почему не награждать орденами медиков, учителей, рабочих и так далее? Чем они хуже? - Токаев.

Несмотря на плотный график и избирательную кампанию, Касым-Жормат Токаев нашел время для интервью "Вестям недели".

Телеведущий отметил, что конкуренция у Токаева серьезная. Шесть соперников за президентский пост.

- Ни на одном предвыборном плакате в столице Казахстана нет вашего портрета. Почему?

- В самом начале, когда я приступил к должности, некоторые ретивые чиновники стали вывешивать билборды, плакаты с моим изображением.

- В первые же дни вашего президентства?

- Фактически да, а если не дни, то недели. И я заметил в одной из поездок, что билборд с моей огромной фотографией красуются в центральной части города. Я был возмущен. Пожалуйста, приезжайте в следующий раз, вы заметите, что моих фотографий на улицах не будет. Я вам обещаю.

- Так их и сейчас нет. А еще я почитал новости и вдруг заметил такой заголовок, что "президент Токаев запретил чиновникам награждать друг друга". Что имеется в виду?

- Уже работая в парламенте, я заметил, что некоторые министры, областные начальники или же депутаты каждые пять лет просят орден. А с какой стати, где это записано, что каждые пять лет нужно получать орден?! А почему не награждать орденами медиков, учителей, рабочих и так далее? А почему? Чем они хуже? Именно так я поставил эту проблему.

Ранее Касым-Жормат Токаев ответил трудно ли быть президентом Казахстана после Назарбаева?

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