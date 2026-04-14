#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Токаев учредил новый орден

Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 марта 2026 года подписал указ "Об ордене "Қожа Ахмет Ясауи", сообщает Zakon.kz.

"Учредить государственную награду – орден "Қожа Ахмет Ясауи"", – говорится в документе.

Национальному банку РК поручено разработать эскиз ордена "Қожа Ахмет Ясауи".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить новый орден "Қожа Ахмет Ясауи". Эта инициатива призвана отметить выдающиеся заслуги граждан, способствующих изучению и распространению наследия великого мыслителя, а также укреплению культурно-духовных ценностей региона и страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: