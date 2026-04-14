Токаев учредил новый орден

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 марта 2026 года подписал указ "Об ордене "Қожа Ахмет Ясауи", сообщает Zakon.kz.

"Учредить государственную награду – орден "Қожа Ахмет Ясауи"", – говорится в документе.

Национальному банку РК поручено разработать эскиз ордена "Қожа Ахмет Ясауи".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить новый орден "Қожа Ахмет Ясауи". Эта инициатива призвана отметить выдающиеся заслуги граждан, способствующих изучению и распространению наследия великого мыслителя, а также укреплению культурно-духовных ценностей региона и страны.