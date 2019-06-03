Скандальная модель рассказала, как попала на подиум

Девушка работает моделью, и участие в показах для нее - профессия.

Модель Динагуль Тасова, "прославившаяся" выходом в откровенных нарядах модель из столицы Казахстана, экс-участница общественного объединения "Молодежный маслихат города Астаны", рассказала, как отбирают моделей на кастингах для показа дизайнерской одежды, поделившись своей историей, передает Zakon.kz.

В своем Instagram Динагуль призналась, что ей приходится конкурировать с очень высокими моделями за возможность выйти на подиум, так как ее рост 175 см- не самый "модельный". В качестве примера она привела кастинг моделей на Astana Fashion days.

- Недели походы на кастинги было бы провал если бы не (казахстанский-Авт) дизайнер. Знаете почему? Потому что это именно тот дизайнер который провёл кастинг по походкам женственности. В начале дизайнер выбрал 17 девушек по росту и смотрела на походки! К сожалению, она меня даже- даже не замечала. Самых топовых 10 моделей себе выбрала и решила заново всех рассматривать по походкам. В это время я поняла что все зря и надела кроссы, собиралась домой, не (хотела-Авт) поучаствовать в кастинге заново и тратить свое время, даже успела подумать о том,чтоб уходить от модельного (бизнеса-Авт)! Но, когда увидела что все девушки проходят быстро и ей не нравится их походка, ещё со всех сторон мне предлагали модели, сказав : "Ты же хорошо ходишь давай попробуй". Я решила попробовать. Когда начала ходить, сразу же услышала от дизайнера: «Вот-Вот, что мне нужно,самая женственная походка ». Я даже не ходила до конца,сразу ко мне подошёл помощник и включил меня в список, - написала Динагуль в своем Instagram.

В начале декабря общественность широко обсуждала показ в Астане, а точнее, выступившую в откровенном наряде модель Динагул Тасову, которую представляли депутатом маслихата. Люди были возмущены, что представительница госорганов выходит на подиум, да еще и полуобнаженной. Однако потом выяснилось, что девушка является депутатом молодежного маслихата Астаны - независимой некоммерческой организации, не имеющей никакого отношения к маслихату столицы РК и местным государственным органам.

Тем не менее, в Сети широко обсуждали ее наряд, а сама 28-летняя модель, в свое время сделавшая себе операцию по увеличению груди, выкладывала пост о том, как близкий человек "поддержал" ее, сопроводив все собственным фото с синяками.

Девушка работает моделью, и участие в показах для нее - профессия.

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