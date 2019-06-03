Отбывающий наказание в Нур-Султане мошенник смог стать мультимиллионером

По версии следствия, разбогатеть ему удалось при содействии начальника исправительного учреждения.

Бывший начальник исправительного учреждения Нур-Султана позволил осужденному мошеннику облапошить 500 казахстанцев почти на 130 миллионов тенге, Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Как сообщили в ведомстве, Департаментом национального бюро по противодействию коррупции города Нур-Султан в превышении должностных полномочий подозревается бывший начальник исправительного учреждения столицы, который создал благоприятные условия для отбывания наказания одному из осужденных.

- В результате отсутствия контроля, осужденный мошенническим путем завладел деньгами более 500 граждан на сумму 128 млн. тенге. Они доверили ему свои деньги якобы для первоначального взноса по ипотечному кредитованию. Расследование продолжается, – сообщили в АДГСПК.

В ведомстве также напомнили, что ранее судом города Тараз за получение взятки к длительным срокам лишения свободы приговорены руководители учреждения пенитенциарной системы в Жамбылской области. Как оказалось, факты совершения коррупционных правонарушений в данной сфере имеют место и в других областях республики.

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