Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Отбывающий наказание в Нур-Султане мошенник смог стать мультимиллионером

По версии следствия, разбогатеть ему удалось при содействии начальника исправительного учреждения.

Фото : livekuban.ru3 июня 2019, 17:31

Бывший начальник исправительного учреждения Нур-Султана позволил осужденному мошеннику облапошить 500 казахстанцев почти на 130 миллионов тенге, Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

Как сообщили в ведомстве, Департаментом национального бюро по противодействию коррупции города Нур-Султан в превышении должностных полномочий подозревается бывший начальник исправительного учреждения столицы, который создал благоприятные условия для отбывания наказания одному из осужденных.

- В результате отсутствия контроля, осужденный мошенническим путем завладел деньгами более 500 граждан на сумму 128 млн. тенге. Они доверили ему свои деньги якобы для первоначального взноса по ипотечному кредитованию. Расследование продолжается, – сообщили в АДГСПК.

В ведомстве также напомнили, что ранее судом города Тараз за получение взятки к длительным срокам лишения свободы приговорены руководители учреждения пенитенциарной системы в Жамбылской области. Как оказалось, факты совершения коррупционных правонарушений в данной сфере имеют место и в других областях республики.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты