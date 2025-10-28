#АЭС в Казахстане
Происшествия

Осужденный, отбывающий наказание в колонии, скончался в Семее

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:06 Фото: Zakon.kz
В Семее скончался осужденный, который отбывал наказание за изнасилование в одном из исправительных учреждений города. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по области Абай.

В ведомстве заверили, что распространяемая информация о массовом вывозе осужденных в больницу не соответствует действительности.

"Осужденный, отбывающий наказание за изнасилование, обратился в медицинскую часть учреждения с жалобами на плохое самочувствие. После осмотра ему была оказана первая медицинская помощь и незамедлительно вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на принятые меры, в больнице осужденный скончался... Предварительная причина смерти – инсульт".Пресс-служба ДУИС по области Абай

В департаменте также предупредили об ответственности за распространение ложной информации и попросили доверять официальным источникам.

Поощрение осужденных: внесены изменения в правила

2 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане осужденные получили возможность консультироваться с врачами и адвокатами по телефону.

