Впервые в ВКО проходит международный пленэр художников

Несмотря на то, что пленэр только начался, гости уже смогли оценить казахское гостеприимство и красоту природы Восточного региона.

В течение десяти дней в Восточном Казахстане, на Жемчужине Алтая, будут писать картины 20 художников из 10 стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе России, Германии, Франции, Турции, Литвы, Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и нашей республики, сообщает Zakon.kz.

Большой творческий проект – пленэр художников "Палитра Великой степи" инициирован акимом ВКО Даниалом Ахметовым, и реализуется под руководством управления культуры, архивов и документации в рамках программы "Рухани жаңғыру", статьи "Семь граней великой степи" и Года молодежи. Это уже второй раз, когда талантливые художники собираются в одном из красивейших мест Казахстана для того, чтобы написать пейзажи. В прошлом году в пленэре "Алтай – Жемчужина Казахстана" участвовали лишь 20 выдающихся казахстанских живописцев. Столь представительный и разнообразный состав участников пленэра впервые. Это свидетельствует о действенности многолетнего областного музейного проекта "Арт заман".

Как отметила заместитель акима ВКО Асем Нусупова, прошлый пленэр позволил пополнить фонды областных музеев более 135 прекрасными картинами.

– Значение такого мероприятия для культурной жизни нашего промышленного региона можно оценить только в системе государственных проектов, которые в настоящее время успешно осуществляются в Казахстане. Надеюсь, что красоты Восточного Казахстана дадут творческое вдохновение зарубежным художникам, которые оценят эту уникальную ауру края, а после – напишут замечательные пейзажи, портреты, и почувствуют древнюю историю нашей земли. Самые ценные духовные итоги пленэра проявятся постепенно. В далеком Берлине, Париже, Тбилиси, Казани, Вильнюсе и в Анкаре мы будем иметь друзей, которые у себя на родине международным, не требующим перевода языком радуги, расскажут о древней культуре и прекрасной земле Великой степи, – сказала А. Нусупова.

В этом году художники будут жить и творить в самом сердце Алтая – на территории курорта "Рахмановские ключи" в Катон-Карагайском районе с 4 по 11 июня. На их полотнах можно будет увидеть пейзажи, завораживающие взгляд, о могучих склонах, водопадах, реках и озерах, а также о выдающейся археологической Мекке – Царской долине в селе Берель. Помимо этого, гости увидят достопримечательности Усть-Каменогорска и главные туристические бренды Катон-Карагайского национального парка.

Куратор пленэра "Палитра Великой степи" член Союза художников РК Есенгали Садырбаев рассказал о главной идее проекта – через носителей других культур показать красоты региона.

– Алтай воспет во многих легендах, поэмах, книгах и фильмах. Весь мир стремится попасть сюда, чтобы познать таинство Алтая – колыбели тюркского народа. Каждый сидящий здесь художник индивидуален, у каждого свой почерк, язык и подача, собственное видение. Самое главное – чтобы они вдохновились алтайскими пейзажами и появился в их сердцах отклик, который они отразят в своем творчестве, которое потом покажут на своей родине.

Несмотря на то, что пленэр только начался, гости уже смогли оценить казахское гостеприимство и красоту природы Восточного региона.

Руководитель творческого объединения молодых художников Республики Татарстан Ильнур Сиразиев поделился своим мнением:

– Я очень рад, что в Казахстане проводят такие серьезные проекты. У меня есть огромное желание познакомиться с историей страны, этническим составом. Поскольку нас ожидают еще и экскурсии в историко-культурный заповедник-музей "Берел", я надеюсь, что у меня получится вдохновиться этим местом и написать портрет древнего воина.

Итогом работы живописцев станет выставка этюдов в день завершения международного пленэра, 13 июня. Это будет прекрасным поводом для пополнения коллекции областного Музея искусств. Кроме того, в усть-каменогорском парке "Жастар" на трех площадках состоятся показательные и обучающие мастер-классы участников пленэра. Здесь же будет работать "Молодежный Арбат", где можно увидеть и приобрести работы участников проекта "ART-Жастар", осуществляемого в Год молодежи.

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