Это было очень быстро - министр о возможных причинах трагедии в бассейне

После произошедшей трагедии в столице было дано поручение ужесточить меры безопасности.

После произошедшей трагедии в бассейне в одном из столичных ТРЦ было дано поручение ужесточить ответственность учителей за безопасность детей, сообщила в кулуарах правительства министр образования и науки Куляш Шамшидинова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вчера наши сотрудники были на месте происшествия. Держим на контроле. Единственный момент по тем, кто там находился, свидетели говорят, что это было очень быстро за очень короткое время, - сказала министр.

По словам Куляш Шамшидиновой, детский отдых в связи с трагедией не отменяется.

- Школьные лагеря в прежнем режиме будут работать. Что касается ужесточения, то мы собрали людей, еще раз объяснили, как вести, что приказы должны быть, - сообщила Шамшидинова.

3 июня стало известно, что девятилетняя девочка утонула в пляжном бассейне ТРЦ "Хан Шатыр" в Нур-Султане. Трагедия произошла в 11.30 утра во время, когда дети пришли из пришкольного лагеря вместе с вожатыми. На тот момент в бассейне находилось более 30 детей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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