Министр по ЧС высказался о причинах трагедии на шахте имени Костенко

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов высказался о причинах трагедии на шахте имени Костенко, сообщает Zakon.kz.

Во время брифинга он отметил, что год назад шахту проверяли. Тогда были выявлены нарушения, но они были исправлены.

"Говорить о причине, привели ли эти недостатки к аварии, сейчас сложно, потому что необходимо провести соответствующие экспертизы. Только по результатам этих экспертиз можно заключить о том, что было причиной данной аварии". Сырым Шарипханов

Представители СМИ напомнили о том, что много лет предприятие было закрыто для госпроверок. Они поинтересовались, не повлияло ли это на итоговую ситуацию. Во время встречи с журналистами аким региона Ермаганбет Булекпаев заявил, что в дальнейшем никаких препятствий для проверок не будет. Этот момент планируют заранее обговорить с новым руководством компании "АрселорМиттал Темиртау".

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.