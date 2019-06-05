На севере Казахстана возможны сильные дожди в среду.

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на севере местами сильные, лишь на западе и юге республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами шквал, возможен град. В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Павлодарской, Жамбылской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, возможен град. В Алматинской, Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град. В Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с, днем шквал. Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 порывы 23 м/с, с пыльной бурей. В Атырауской, Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Мангыстауской областях днем местами ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 5 июня: днем 24°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 15°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 5 июня.

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