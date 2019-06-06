По ночам в Алматы станет светлее

Обновление и расширение сети происходит в том числе через механизм ГЧП.

Энергосберегающие лампы и светодиодные фонари устанавливают в Алматы взамен старых, сообщил корреспонденту Zakon.kz заместитель городского управления зеленой экономики Азамат Калдыбеков.

В Алматы сегодня имеется 97 тыс. светоточек. В 2018 году треть из них заменены на энергосберегающее и светодиодное освещение.

- В этом году ведется строительство еще более 4 тыс. светоточек в Алатауском, Жетысуском, Медеуском и Наурызбайском районах. В рамках проекта ГЧП будут модернизированы 9 тыс. светильников на 19 улицах города, - сказал он.

Цифровизация сферы ЖКХ, установка датчиков и проборов учета тепла и воды, калькулятора потребляемой электроэнергии позволят снизить потери и потребление ресурсов.

Пилотный проект по установке теплосчетчиков и счетчиков горячей и холодной воды, с системой передачи данных, запущен в Атлетической деревне.

- Общедомовыми приборами учета тепла сегодня охвачено более 90% многоквартирных жилых домов. Проект позволит сократить затраты на электрическую, теплоэнергию и снизить потери на 145 млн тенге ежегодно, - отметил Калдыбеков.

Ранее он рассказал, как по-новому будут замерять уровень загрязнения воздуха в Алматы и какие меры по улучшению экологии в мегаполисе уже предприняты и что планируется сделать.

Альберт Ахметов

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