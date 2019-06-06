В чем подозревают Суханбердиеву, рассказали в Нацбюро

Один из эпизодов дела против нее относится к деятельности в 2016-2018 годы.

Нацбюро проводит досудебное расследование в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, незаконном участии в предпринимательской деятельности, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Агенства Жанну Бастарову.

- Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесен судом, - сказала Бастарова.

Она уточнила, что по одному из эпизодов дела речь идет о нарушениях, возможно, совершенных в 2016-2018 годах.

Ранее о санкционировании меры пресечения Эльмире Суханбердиевой в виде содержания под стражей сообщила пресс-служба столичного суда. Под стражей она будет находиться до 2 августа.

Вице-министру вменяют три статьи УК РК - 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 366 (Получение взятки), 364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Эльмира Суханбердиева родилась в 1971 году. Трудовой стаж начинала с учителя истории в средней школе в городе Шевченко. В разные годы работала директором средней школы № 7 Илийского района Алматинской области, школы-лицея №60 Астаны, руководителем Управления образования Астаны. Пост вице-министра образования и науки РК занимает с апреля 2016 года, с перерывом на отпуск по уходу за ребенком.

Читайте также: Чем известна вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Также на брифинге сообщили, что на данный момент у Нацбюро нет данных для того, чтобы считать дела Суханбердиевой и Алимкулова связанными.

Читайте также: Глава НЦТ МОН РК Рамазан Алимкулов арестован на два месяца

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!