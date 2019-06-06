Компенсацию пострадавшим от селя в Алматинской области выплатит акимат

Каждой семье, в чей дом пришла вода, выплатят по 35 тысяч тенге.

Стало известно, кто компенсирует ущерб пострадавшим от селя в Алматинской области. Ответственность за выплаты возложили на местный акимат. Правда, чиновникам еще нужно подсчитать ущерб. Сделать это планируют к концу недели, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

– Средства у акимата имеются. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация за понесенные потери в результате дождевого паводка. Осталось до конца очистить, на сегодняшний день 50 всего дворов. Дополнительные работы проводятся по замене трубчатых переходов диаметром 200 мм, - сказал председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

Помочь людям решила и общественная организация "Красный Полумесяц Казахстана". Каждой семье, в чей дом пришла вода, выплатят по 35 тысяч тенге. Тем временем жители взялись подсчитывать ущерб сами. Они остались без мебели, техники, а некоторые без пола и ворот. Все из-за селя, который в понедельник подтопил больше 250 домов. Грязевой поток размыл улицы. Но власти решили, что в Пиджиме нет необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации. Работы в селе продолжаются.

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