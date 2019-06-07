Реакция России и Украины на "Чернобыль" удивила сценариста сериала

Его ожидания по поводу пропагандистского освещения сериала в российских СМИ оправдались, поскольку Москва настаивает на собственной версии трагедии.

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом "Чернобыль", заявил об удивлении от реакции на телешоу в странах постсоветского пространства, передает Lenta.ru.

Он признался, что очень нервничал из-за возможного непринятия "Чернобыля" в Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.

- Но они осознали, что мы делали этот проект с любовью и уважением к ним, и что мы изо всех сил старались показать все детали правильно, - отметил Мазин.

По словам сценариста, его ожидания по поводу пропагандистского освещения сериала в российских СМИ оправдались, поскольку Москва настаивает на собственной версии трагедии.

Позднее министр культуры Владимир Мединский анонсировал создание российского полнометражного фильма и сериала о событиях в Чернобыле.

- Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии, - добавил он.

Состоящий из пяти серий мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" рассказывает о взрыве, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

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