По поводу того, может ли человек, посмотрев сериал о бандитах и наркотиках, сбиться с пути, высказались психолог и режиссер нашумевшего сериала "Шекер", комментируя российскую картину "Слово пацана", сообщает Zakon.kz.

Один из наиболее популярных в мире стриминговых сервисов Netflix подсчитал количество времени, которое люди в среднем тратят в день на просмотр сериалов – получилось около 2,5 часов. Помимо этого, 75% опрошенных ответили, что смотреть сериалы им нравится, потому что это просто круто. На втором месте оказался ответ "идентификация себя с героями".

Именно идентификация себя с персонажами сериала или желание походить на них порой может толкать на поведение, которое не вписывается в общественные нормы. Отсюда и постоянные стычки между теми, кто требует запретить романтизировать на экране образ "плохих парней" и теми, кто считает, что кино- и телеиндустрия должна транслировать "все как есть". Даже если "плохиши" импонируют зрителю.

Исключением не стал и сериал, взбудораживший постсоветскую общественность в нынешнем году – "Слово пацана. Кровь на асфальте", герои которого, с одной стороны, бандиты и воры, с другой – справедливые парни с ярко выраженными принципами. Такая модель поведения "героев" в чем-то привычна нам с детства. К примеру, Робин Гуд и его банда – справедливые и харизматичные авантюристы, которые пытаются установить порядок, грабя богатых и отдавая деньги бедным.

Примерно тем же занимаются герои сериала, вынужденные выживать в сложных условиях. Правда, грабят они всех подряд. Так добрые и веселые герои детских сказок с возрастом превращаются в жестоких и безжалостных бандитов из сериалов, но все таких же обаятельных.

Еще одна причина, почему подобные фильмы и сериалы в СНГ вызывают такой ажиотаж с требованием о запрете – ассоциации и сопоставления с нашим нынешним или прошлым. Условно, те же "Острые козырьки" и "Во все тяжкие" транслируют жестокость, оправдывают людей, производящих и торгующих наркотиками, однако это происходит "где-то там" и воспринимается как художественное произведение.

Отечественные же или российские сериалы показывают нам знакомые пейзажи, мы слышим привычный уху сленг, а характеры героев близки, понятны и со схожим менталитетом. "Бригада" напомнила многим о суровых 90-х, в "Слове пацана" разблокируют воспоминания песнями Юрия Шатунова, а казахстанский "Шекер" показывает современный Алматы с его бурно кипящей жизнью.

О запрете и обратном эффекте

Финальная серия "Слова пацана" запланирована на 21 декабря. Несмотря на то, что у картины стоит маркировка "18+", сериал пользуется большой популярностью не только у взрослого зрителя, но и у школьников. На "Кинопоиске" он уже вошел в топ-5 лучших сериалов всех времен.

В Татарстане такой популярности не рады: глава республики Рустам Минниханов заявил, что сериалы, которые романтизируют так называемый казанский феномен, недопустимы. С просьбой запретить сериал выступила и детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, ведь картина формирует ложные представления о криминальном мире у молодежи.

Тем не менее режиссер сериала Жора Крыжовников отрицает романтизацию насилия в "Слове пацана". Он считает, что зрителю доступно показана развязка, где каждое преступление наказано, а романтизацией считают то, что герои сериала не однозначно плохие, а часто сложные, запутавшиеся и потерявшие дорогу.

Волну эмоций сериал вызвал и в Казахстане, где на видео с разборками и драками стали накладывать саундтреки из "Слова пацана". В Министерстве образования и науки пояснили, что ажиотаж вокруг сериала заметили. Но чтобы не делать преждевременных выводов, министерство подключило экспертов для изучения вопроса. На фоне новостей о возможном запрете сериала сработал эффект Барбары Стрейзанд – рейтинги и просмотры "Слова пацана" лишь увеличились.

Мнение психологов

Психотерапевт и приходской психолог Вознесенского собора в Алматы Виктория Левина согласна с мнением, что сериалы влияют на людей и их поведение.

"Фильмы, сериалы и прочий контент медиа-пространства на 100% влияет на формирование поведенческих паттернов, особенно у молодого поколения, которое еще в своем репертуаре жизненных сценариев не имеет реального опыта. За это отвечают зеркальные нейроны, которые позволяют человеку переживать события и действия, которые он видит, так, будто он на самом деле это пережил". Виктория Левина

Какие группы больше других подвержены влиянию и могут перенять "плохую" модель поведения?

Больше всего подвержены влиянию представители социально ущемленных слоев населения. Они не имеют возможности получения всех тех благ, которые они видят в медиа, и у них возникает естественная злость и желание добиться такого же. Люди начинают озлобляться и реализовываться уже через асоциальные взаимодействия – воровство, угрозы, агрессию и прочее.

Почему людям импонируют "плохие парни", даже несмотря на их откровенно аморальные поступки?

"Плохие парни" импонируют многим, но не всем. Нравятся они в том плане, что сохраняется картинка крутого, сильного человека. Но так как осознание того, куда это приводит, у подростков пока не работает, а что с этим делать, нам не показывают, порой выбор происходит в сторону жестокости, агрессии, превалирования неосознанной силы и желания разрушать то, что сам не создал, не построил. Голимая агрессия не взаимодействует с сознанием, умом и возможностью решения каких-то проблем другими путями. Это самый простой путь выживания.

Как вы считаете, нужен ли контент, рассказывающий о жизни бандитов, наркоторговле, маньяках и других проблемах, которые есть в обществе?

Я считаю, что такой контент нужен, но в режиссуре этих фильмов хорошо бы все-таки, чтобы в итоге зло было наказуемо. Важна и возможность показа выхода из этих ситуаций: как не попасть в руки маньяка, в зависимость от наркотиков. Показывать выход человеку из этих состояний.

Где грань между романтизацией или пропагандой и тем, что режиссеры фильмов и сериалов просто показывают реалии жизни?

Контент, содержащий асоциальные компоненты, по природе человеческой неосознанно создает мощный эмоциональный отзыв у человека. Радость, счастье – это такие понятия, которые у каждого свои, а горе – общее. И на этом зарабатывать определенные просмотры, деньги, делать монетизацию легче, так как эмоциональный отзыв будет сильнее. Тот, кто создает такой контент, или этого не осознает, или специально "хайпует", чтобы получить выгоду. Я считаю, что все это должно регулироваться законодательно.

Как человеку защитить себя и своих близких от влияния фильмов и сериалов, которые могут сбить с пути?

Защитить себя и своих близких можно именно беседой, рассказами о происшествиях, советами, как выбраться из трудной ситуации, и положительным примером своей жизни. Только не криком со страхом в голосе, а с добротой, любовью и поддержкой, убеждением в том, что всегда найдется выход из таких ситуаций. Нужно объяснять, что жизнь – не только майский день, где смеются и поют, у жизни есть и темная сторона.

"Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание. Бытие – это все, что нас окружает, оно и определяет наше сознание, кто мы есть. В добавление (или, может быть, даже как первоисточник о том, что сказал Маркс), – Библия, Псалтырь 1:1: "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей". О чем нам это говорит? Даже в те времена человек понимал, что общаясь с людьми, которые ведут себя асоциально, ты можешь набраться всего того нехорошего, что тебе потом навредит". Виктория Левина

У медали как минимум две стороны

Среди казахстанских сериалов подвергался критике и обвинялся в романтизации легких денег, алкоголя и наркотиков сериал "Шекер". Картина транслирует жестокие реалии, с которыми сталкивается молодежь в поиске быстрого заработка и удовольствий. Данияр Дюсекенов, второй режиссер первого сезона сериала, считает, что вопрос романтизации – более глобальный, чем может показаться на первый взгляд.

Когда создавался сериал "Шекер", вы ожидали такой популярности проекта и последующих обвинений в романтизации наркотиков и праздного образа жизни?

Я тогда вообще не имел представления, что он так "выстрелит"! О романтизации и прочем мыслей не было, ведь по сценарию (да и лично для меня), на самом деле, это больше поучительная история. По ходу всего первого сезона у главного героя постоянно появлялись нереальные проблемы, и вместе с развитием истории четко показывалось: чем больше у него было денег, тем жестче появлялись проблемы, и он сильнее и сильнее во все это зарывался. В конце концов история привела к чему-то вообще нерешаемому. Это ведь и был один из посылов, что такой образ жизни ни к чему хорошему точно не приведет, взгляните сами.

Как вы считаете, почему отечественные (и создаваемые на просторах СНГ) фильмы и сериалы часто обвиняют в романтизации бандитизма, наркотиков? В чем отличие того же "Во все тяжкие" от "Шекера", ведь и там, и там происходит своего рода романтизация, а главные персонажи импонируют зрителю?

Потому что это бич общества, это все было частью жизни людей в 90-х и 2000-х годах. В таких картинах, как "Рэкетир", "Бригада" "Бандитский Петербург" за основу часто брались реальные истории авторитетов и бандитов. Зачастую такие герои, будучи даже антагонистами, симпатичны людям из-за того, что большая масса людей никогда бы себя так не вела. Или, может быть, некоторые люди хотели бы поступать так же, но не могут.

"По поводу романтизации… Думаю, что на Западе все точно так же, возможно, даже в каких-то моментах хуже. Когда ты смотришь какой-нибудь западный фильм про бандитов, грабителей или маньяков, а потом читаешь новости, что кто-то расстрелял несколько десятков человек, будто можно связать эти события между собой, взять даже выдуманные истории и их антагонистов (к примеру, "Джокер" Кристофера Нолана). Все это и без романтизации всегда было и есть до сих пор". Данияр Дюсекенов

Больше всего этой романтизации подвержена молодежь из регионов, потому что там не все так радужно, как хотелось бы. Мало возможностей, недоступность каких-то благ, развлечений, активностей, и ребята легче подвергаются воздействию картинки с экрана, думают, что это круто.

Должны ли создатели контента руководствоваться страхом романтизировать негативные аспекты жизни или нужно показывать реалии как есть?

Я думаю, что если бояться, то нужно отменить множество хороших фильмов. Нужно не забывать, что это кино, а кино – это искусство, и люди должны сами понимать, что даже если кино снято на реальных событиях, авторы сделают все намного красивее и круче, чем было в жизни. К сожалению, у нас очень много молодых людей, которые этого не понимают, и в этом уже более глубокая проблема. Нужно просвещать молодежь, говорить об этом, показывать, как работает и создается кино, чтобы люди не были невеждами.

Как вы думаете, может ли сериал склонить человека не в ту сторону, сбить с пути? И что на это влияет (воспитание, цензура и т.п.)?

Да, определенно. Красивая глянцевая картинка, крутой, харизматичный антагонист и нищета в реальной жизни, желание заработать легких денег, – о влиянии можно говорить долго. Нужно не забывать, что режиссер должен сделать хорошее кино, и если после его фильма человек думает: "Какой этот персонаж крутой!", то режиссер и актер справились со своей работой.

"Аспекты восприятия сугубо индивидуальные для каждого. Влияют место и условия, в которых вырос человек, его окружение, семья, школа, универ. Почему, условно, я или кто-то из моего окружения, посмотрев тот или иной фильм/сериал, не сошли с ума, не пошли разносить закладки или заниматься рэкетом, а какой-нибудь Петя или Асхат пошел? Это же не проблема романтизации кино, это проблема условий, в которых рос человек". Данияр Дюсекенов

Подытожим: в то время, как одни в сериалах видят романтизацию и инструкцию к действию, другие – грязь, нищету, безысходность, насилие и путь, который не заканчивается ничем хорошим. Если вспомнить 1980-е годы, когда буйно цвел "казанский феномен", сериалов, которые могли бы спровоцировать такой уровень преступности, по телевизору не показывали. Тем не менее бандитизм процветал. И таких примеров множество.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в этом вопросе необходим комплексный подход, включающий не только цензуру и запреты, но и воспитание, правильно организованный досуг и доступ к достойным условиям жизни.

Автор: Александра Абишева, АПН