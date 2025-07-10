Владимир Зеленский озвучил условия переговоров между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ заявил, что пока переговоров с Россией не планируется, поскольку еще не до конца проведены обмены, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, он отметил, что для окончания конфликта и получения серьезного результата необходима встреча на уровне лидеров.

После второй встречи представителей обеих стран не до конца выполнены договоренности по обменам. По словам Зеленского, следующая встреча имеет смысл, если будет проходить именно на уровне лидеров.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече, а именно закончить с теми обменами, что были согласованы на второй встрече в Стамбуле. Я думаю, в ближайшее время соответствующие шаги будут предприняты. И только после этого команды могут обсуждать действенный вариант – это подготовку встреч на уровне лидеров", – подчеркнул глава украинского государства.

Он сообщил, что площадку для встречи на уровне лидеров предложили Ватикан, Австрия, Швейцария и Турция.