Молодежь получит шанс достичь своей мечты - Токаев
Наша молодежь умна, креативна, патриотична - Президент.
Фото : Акорда7 июня 2019, 08:44
Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии Казахстана и укрепления ее потенциала. Об этом в Twitter сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии КЗ, укрепления ее потенциала. Только так можно усилить единство нации и стабильность в стране. Наша молодежь умна, креативна, патриотична! Она получит шанс достичь своей мечты.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июня 2019 г.
Ранее Президент высказался о системе управления государством молодыми специалистами, а также сообщил о росте роли гражданского общества.
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