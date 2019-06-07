Молодежь получит шанс достичь своей мечты - Токаев

Наша молодежь умна, креативна, патриотична - Президент.

Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии Казахстана и укрепления ее потенциала. Об этом в Twitter сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии КЗ, укрепления ее потенциала. Только так можно усилить единство нации и стабильность в стране. Наша молодежь умна, креативна, патриотична! Она получит шанс достичь своей мечты. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 7 июня 2019 г.

Ранее Президент высказался о системе управления государством молодыми специалистами, а также сообщил о росте роли гражданского общества.

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