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Молодежь получит шанс достичь своей мечты - Токаев

Наша молодежь умна, креативна, патриотична - Президент.

Фото : Акорда7 июня 2019, 08:44

Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии Казахстана и укрепления ее потенциала. Об этом в Twitter сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Ранее Президент высказался о системе управления государством молодыми специалистами, а также сообщил о росте роли гражданского общества.


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