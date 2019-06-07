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Пострадавший при взрыве в Шымкенте - в реанимации

Сколько процентов ожога тела он получил, пока не сообщается.

Фото : okbhmao.ru7 июня 2019, 14:27

Заправщик, пострадавший при взрыве автоцистерн в Шымкенте, находится в реанимации, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения города.

По их данным, на место происшествия выехали три бригады скорой помощи. Был госпитализирован один пострадавший.

Сейчас он находится в реанимации, его состояние тяжелое.

Утром 7 июня в Шымкенте прогремел взрыв - сначала загорелась наземная цистерна, затем три автоцистерны, которые взорвались. Также взорвался прицеп (МАН V-50 кубометров, 2 а/м ЗиЛ каждая по V-7 кубометров и прицеп V-50 кубометров).


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