Бари Алибасову стало хуже: продюсер больше не может самостоятельно дышать

Спустя несколько дней после происшествия, его обстоятельства до сих пор остаются тайной.

Произошедшее с Бари Алибасовым до сих пор не укладывается в головах его коллег, родных и многочисленных поклонников. За состояние здоровья продюсера группы «На-На» переживает весь российский шоу-бизнес, передает Joinfo.ua.

Стало известно, что Бари Каримович по-прежнему находится без сознания. Ранее его ввели в медикаментозную кому, а в пятницу, 7 июня, врачи приняли решение подключить Алибасова к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Спустя несколько дней после происшествия, его обстоятельства до сих пор остаются тайной, покрытой мраком. Версий существует великое множество - от умышленного причинения вреда продюсера и попытке убийства до отравления мужчины некачественным алкоголем.

Как рассказывал сын звезды, Бари Алибасов-младший, его отец перепутал химическое средство, налитое в стакан, с соком. В результате Алибасов-старший получил тяжелые ожоги пищевода и желудка, а за его жизнь уже несколько дней борются опытные врачи престижной московской клиники.

Свою версию по поводу того, как Бари Каримович мог не почувствовать, что в стакане не съедобный напиток, а почти яд, выдвинула певица Анита Цой. Коллега и подруга пострадавшего считает, что виной тому мог стать преклонный возраст Алибасова.

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