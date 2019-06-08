Равные права кандидатов в предвыборной гонке отметили наблюдатели МПА СНГ

Все идет в штатном режиме, обеспечивается прозрачность выборов и равные права для проведения избирательной кампании.

На брифинге в Центральной избирательной комиссии Координатор группы МПА СНГ Ильяс Умаханов отметил, что, не смотря на ограниченное время, отведенное на предвыборную кампанию, всем кандидатам в президенты РК были представлены равные права в предвыборной гонке, передает корреспондент Zakon.kz.

- Начнем с того, что каждая избирательная комиссия предполагает очень большой объем организационной работы. Наша миссия долгосрочного наблюдения, которой удалось посетить не только Нур-Султан, но и ряд областей, подтверждает очень солидную подготовку Центральной избирательной комиссии к этим досрочным выборам. Отведенное на подготовку время, конечно, было ограничено, но работа была проведена в этом смысле большая, значительная, результативная. Мы с благодарностью оцениваем эту работу, - сказал он.

Другая часть относиться, по его словам, к самим кандидатам.

- У нас уже с некоторыми кандидатами состоялись встречи. В течении дня будет еще целый ряд встреч. По крайней мере, из того, что мы услышали на данную минуту, ни у кого из тех, с кем мы встречались каких-либо претензий, связанных с предвыборной агитацией, с организацией выборов, ущемлением каким-то прав, не прозвучало (…), - пояснил представитель наблюдателей.

При этом Умаханов добавил, что выборы в РК проходят "в штатном режиме".

- На наш взгляд, все идет в штатном режиме, обеспечивается прозрачность выборов, равные права для проведения избирательной кампании. Сегодня день тишины, но все предыдущие кампании свидетельствуют о том, что никаких ущемлений прав кандидатов пока не наблюдалось. Посмотрим, как пройдут выборы завтра. Мы разъедемся по участкам, состав мисси наблюдения МПА СНГ - 37 человек, 7 стран СНГ. Миссия наблюдения будет не только в Нур-Султане, но и в трех областях, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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