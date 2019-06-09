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Как соцсети отреагировали на победу Головкина

Чувствую себя как новенький - боксер.

Фото : Хабар 249 июня 2019, 10:31

Фанаты боксера Геннадия Головкина ликуют. В четвертом раунде в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке GGG досрочно нокаутировал канадца Стива Роллса, передает Zakon.kz.

- Чувствую себя как новенький. Благодарю болельщиков, надеюсь, всем понравился. Я готов к 3 бою с Канело, если хотите Big Drama Show, передайте ему. Я хочу его выиграть, - сказал Головкин после боя.

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Еліміздің байрағын абыроймен желбіретіп жүрген @gggboxing Геннадий Головкинді кезекті (дежурный) жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз!!!???????????? Ал мына видео осыдан 4 жыл бұрын түсірілген. Монтаждалмаған, табиғи қалпында қалған, видео-экспонат. Давид Лемьені жеңген кездегі түсірген құттықтауымыз. @gggboxing.club Уақыт ешкімді аямайды деген осы???? Бенджамин Баттон сияқты сезініп тұрмын өзімді????Ол кезде "бір ШЕДЕВРлік" құны болған. @basbaqbaiev @bakdaulet_altynbekuly @turar013 #теккүлкіүшін#архив#ggg#дауысберіпкелдім#болашақпрезидентке#күнімізжеңіспенбасталды#дальшебольше#ауылдысағындым#скородомой

Публикация от Алибек Кысатай (@alekkyssatay) 8 Июн 2019 в 8:46 PDT

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Congratulations to @ggg_gennady_golovkin on the win tonight...

Публикация от Johnathon Banks (@johnathon_banks) 8 Июн 2019 в 9:03 PDT

О том, как проходил бой можно прочитать здесь.

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С возвращением#GGG

Публикация от Каемся, но не меняемся (@r.u.s_16_region) 8 Июн 2019 в 9:12 PDT

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Всех с победой???????????????????????? #ggg#gennadiy_golovkin #golovkin #tripleg

Публикация от ????СуМкИ г.СеМеЙ???? ОчКи???? (@1000i1.sumka.tvoya) 8 Июн 2019 в 9:13 PDT

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victoire par KO au 4 round pour la Machine GGG ! #ggg #Boxing #Ko

Публикация от ACB-NC (@acb_nc) 8 Июн 2019 в 9:13 PDT


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