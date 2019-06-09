Как соцсети отреагировали на победу Головкина

Чувствую себя как новенький - боксер.

Фанаты боксера Геннадия Головкина ликуют. В четвертом раунде в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке GGG досрочно нокаутировал канадца Стива Роллса, передает Zakon.kz.

- Чувствую себя как новенький. Благодарю болельщиков, надеюсь, всем понравился. Я готов к 3 бою с Канело, если хотите Big Drama Show, передайте ему. Я хочу его выиграть, - сказал Головкин после боя.

Поздравляю нашего чемпиона – Геннадия Головкина с уверенной победой! Геннадий в очередной раз показал свой сильный дух, твердую волю и высокое мастерство. Казахстанцы гордятся своим чемпионом! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 9 июня 2019 г.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Congratulations to @ggg_gennady_golovkin on the win tonight... Публикация от Johnathon Banks (@johnathon_banks) 8 Июн 2019 в 9:03 PDT

О том, как проходил бой можно прочитать здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С возвращением#GGG Публикация от Каемся, но не меняемся (@r.u.s_16_region) 8 Июн 2019 в 9:12 PDT

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