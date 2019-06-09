Как соцсети отреагировали на победу Головкина
Чувствую себя как новенький - боксер.
Фанаты боксера Геннадия Головкина ликуют. В четвертом раунде в главном бою вечера бокса в Нью-Йорке GGG досрочно нокаутировал канадца Стива Роллса, передает Zakon.kz.
- Чувствую себя как новенький. Благодарю болельщиков, надеюсь, всем понравился. Я готов к 3 бою с Канело, если хотите Big Drama Show, передайте ему. Я хочу его выиграть, - сказал Головкин после боя.
Поздравляю нашего чемпиона – Геннадия Головкина с уверенной победой! Геннадий в очередной раз показал свой сильный дух, твердую волю и высокое мастерство. Казахстанцы гордятся своим чемпионом!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 9 июня 2019 г.
Читайте также:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Еліміздің байрағын абыроймен желбіретіп жүрген @gggboxing Геннадий Головкинді кезекті (дежурный) жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз!!!???????????? Ал мына видео осыдан 4 жыл бұрын түсірілген. Монтаждалмаған, табиғи қалпында қалған, видео-экспонат. Давид Лемьені жеңген кездегі түсірген құттықтауымыз. @gggboxing.club Уақыт ешкімді аямайды деген осы???? Бенджамин Баттон сияқты сезініп тұрмын өзімді????Ол кезде "бір ШЕДЕВРлік" құны болған. @basbaqbaiev @bakdaulet_altynbekuly @turar013 #теккүлкіүшін#архив#ggg#дауысберіпкелдім#болашақпрезидентке#күнімізжеңіспенбасталды#дальшебольше#ауылдысағындым#скородомой
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Congratulations to @ggg_gennady_golovkin on the win tonight...
О том, как проходил бой можно прочитать здесь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Всех с победой???????????????????????? #ggg#gennadiy_golovkin #golovkin #tripleg
Посмотреть эту публикацию в Instagram
victoire par KO au 4 round pour la Machine GGG ! #ggg #Boxing #Ko
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!