Что показали прошедшие выборы в Казахстане

По мнению экспертов, результаты состоявшихся выборов президента очень показательны для политического будущего нашей страны.

Чем показательны прошедшие президентские выборы и как их результаты могут сказаться на будущей политической системе страны, в беседе с журналистом Zakon.kz рассуждают казахстанские эксперты-политологи.

По мнению руководителя представительства КИСИ в Алматы Асель Абен, прошедшие президентские выборы показали, что народ Казахстана сделал свой выбор, еще раз выказав доверие курсу Елбасы, и подтвердил свое доверие к действующему Президенту. В тоже время столь высокий процент голосов, отданных оппоненту действующей официальной власти в лице Амиржана Косанова, свидетельствует о том, что все же есть запрос на политическую модернизацию в стране.

- С одной стороны это также хороший показатель в том плане, что дает основу для каких-то демократических преобразований в сторону укрепления демократических принципов в нашей стране. А достаточно большой процент явки избирателей говорит о том, что народ у нас активно включается в политическую повестку дня и готов выражать свою гражданскую позицию в отношении будущего нашего государства. И 70% голосов отданных за Касым-Жомарта Токаева (по предварительным данным ЦИК), говорят о том, что народ хочет стабильности, созидания и справедливости, как было заявлено в предвыборной программе нашего действующего Президента, – считает Асель Абен.

А что касается появления соцсетях различной негативной информации о якобы нарушениях хода голосования путем вброса фальшивых бюллетеней, прошедших митингах и т.п., то, по мнению спикера, подобные явления могут присутствовать и в других демократических странах. И такие процессы свидетельствуют о том, что все же есть определенный запрос на политическую модернизацию в стране, что служит основанием для того, чтобы более подробно изучить ситуацию и понять, где у нас есть определенные недочеты и провести работу над ошибками в будущем. Также спикер отметила, что нельзя полностью исключать возможность того, что здесь были задействованы какие-то внешние силы.

Политолог Талгат Калиев также считает, что состоявшиеся выборы президента прошли на должном уровне, а их результаты очень показательны для будущего страны, потому что на них присутствовало огромное количество наблюдателей и по большому проценту явки избирателей, прошедшие выборы можно считать состоявшимися. Тем более, что сами оппоненты-соперники поздравляют победившего кандидата.

- Мы проводили Exit Poll, и у нас по стране в течение дня было опрошено 12 тысяч человек. Мы проводили его в четыре волны и опрашивали каждого пятого. И кроме нас Exit Poll проводил еще один институт. И полученные в обоих случаях данные оказались сопоставимы друг с другом. Но в целом можно отметить достаточно высокий процент протестного голосования, который составил 15%. И здесь казахстанцы определенно голосовали не столько за самого Амиржана Косанова, а условно против системы. Также как это было в случае с Зеленским в Украине. Я думаю, что действующая власть будет из этого делать очень серьезные выводы, и будет всерьез меняться политический ландшафт, будут меняться правила игры на политическом поле. Я думаю, в парламенте в будущем очень серьезно будет представлена оппозиция. Будет хороший плюрализм мнений, – считает Талгат Калиев.

Также, по его мнению, сам факт того, что на выборах было очень большое количество наблюдателей и волонтеров, говорит о том, что наше общество встало на путь зрелости.

- Конечно, нельзя говорить, что оно уже полностью созрело, поскольку для этого очень долгий эволюционный путь нужно пройти. Возможно, в обществе будет определенная радикализация настроений, будет болезненное восприятие действительности, но потом мы должны прийти к культуре политических дискуссий, к традициям сменяемости власти, к традициям оппонирования друг другу. И, я думаю, что в целом прошедшие выборы были полезны для всех. И для тех, кто доволен их результатами и для тех, кто ими не доволен. Время покажет, – отметил эксперт.

Высказался политолог и о различных негативных моментах, отмеченных в социальных сетях в день выборов. По его словам, некоторые наблюдатели уже проанализировали видео и пришли к выводу, что оно скорее похоже на постановочные кадры, так как там заметны некоторые несоответствия. Да и в целом все это выглядит достаточно сомнительно. Но, как отметил эксперт, устанавливать достоверность и выявить участников этих процессов должны правоохранительные органы. Они же должны привлекать их к ответственности.

9 июня 2019 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны. По предварительным данным, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало более 70 % казахстанцев.

Подготовил Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!