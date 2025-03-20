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Мир

Полицейских ранили во время массовых протестов в Турции

полицейские получили ранения во время массовых протестов в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 01:59 Фото: pixabay
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"Сегодня вечером во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию в отношении того, как следует управлять социальными инцидентами. Наш губернатор, начальник полиции и сотрудники полиции несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления", – написал он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле и Анкаре разрастаются протесты против задержания мэра города Стамбула Экрема Имамоглу. Турецкая оппозиция считает арест Экрема Имамоглу политическим. Она сравнила происходящее в стране с гражданским переворотом.

Казахстанцы стали очевидцами событий, о чем рассказали редакции Zakon.kz.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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