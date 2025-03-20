Полицейских ранили во время массовых протестов в Турции
Фото: pixabay
Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о том, что во время акции протеста в Стамбуле получили ранения шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
"Сегодня вечером во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию в отношении того, как следует управлять социальными инцидентами. Наш губернатор, начальник полиции и сотрудники полиции несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления", – написал он.
İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2025
Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği…
Ранее сообщалось, что в Стамбуле и Анкаре разрастаются протесты против задержания мэра города Стамбула Экрема Имамоглу. Турецкая оппозиция считает арест Экрема Имамоглу политическим. Она сравнила происходящее в стране с гражданским переворотом.
Казахстанцы стали очевидцами событий, о чем рассказали редакции Zakon.kz.
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