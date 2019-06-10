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Известна дата инаугурации Токаева

Она состоится 12 июня.

Фото : МИД РК10 июня 2019, 17:54

На пресс-конференции по итогам выборов президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о дате инаугурации, передает Zakon.kz.

- Инаугурацию президента планируем провести 12 числа, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет, - отметил Токаев.

Кандидат в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов.

9 июня в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. Голосование проходило на 9 968 избирательных участках по всей территории страны и за ее пределами.

Согласно предварительным данным ЦИК, общая явка избирателей на территориальные участки Казахстана составила 77,4%.


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