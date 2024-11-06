Названа дата инаугурации Трампа
Фото: pixabay
Инаугурация Дональда Трампа, одерживающего победу на президентских выборах в США, состоится 20 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Следующая церемония инаугурации состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Она пройдtт в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет USA Today.
Сообщается, что до и после инаугурации должны пройти и другие праздничные мероприятия, включая инаугурационный парад и инаугурационные балы.
Как ожидается, голосование коллегии выборщиков пройдет 17 декабря, а подсчет голосов и утверждение итогов выборов назначено на 6 января.
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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.
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