Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Названа дата инаугурации Трампа

Стала известна дата инаугурации Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 19:23 Фото: pixabay
Инаугурация Дональда Трампа, одерживающего победу на президентских выборах в США, состоится 20 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Следующая церемония инаугурации состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Она пройдtт в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, пишет  USA Today.

Сообщается, что до и после инаугурации должны пройти и другие праздничные мероприятия, включая инаугурационный парад и инаугурационные балы.

Как ожидается, голосование коллегии выборщиков пройдет 17 декабря, а подсчет голосов и утверждение итогов выборов назначено на 6 января.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 19:23
Харрис – Трамп: опубликованы экзитполы по колеблющимся штатам
, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 19:23

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США.

Читайте также

В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Ледник &quot;Судного дня&quot; угрожает планете потопом
Гигантский ледник "Судного дня" угрожает планете потопом
Подтверждена победа Дональда Трампа на выборах президента США
Подтверждена победа Дональда Трампа на выборах президента США
Лариса Черненко
Трамп Дональд США 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
6 ноября, какой день, народные приметы о погоде, что можно и что нельзя делать
6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: