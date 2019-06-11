Известный педагог Галина Клыпа предлагает изменить школьную программу с учетом старой

Реформа в школе не учитывает многое и самое главное – уровень восприятия материала детьми.

Отличник образования, учитель высшей категории почти с 50-летним педагогическим стажем, автор ряда учебников для начальной школы, соавтор "Букваря" Галина Клыпа считает, что реформаторская программа в школах Казахстана провалена, и нужно извиниться перед учениками, которые по ней учились. Педагог поделилась своим видением, что нужно сделать, чтобы детям было интересно учиться, а учителям интересно учить. Об этом читайте во второй части материала Софии Мустафаевой, передает Zakon.kz.

Галина Клыпа не согласна с программой реформы "Обновленное содержание", о чем она рассказала в предыдущем интервью.

Также читайте - Педагог Галина Клыпа о реформе в школе: Дети будут неграмотные

Сегодня в продолжение темы учитель рассказывает, почему в школе нужны оценки, а не баллы, какой должна быть система реформирования и подготовки школьников, от чего нам надо отказаться и к чему нужно вернуться.

Фото из личного архива Г. Клыпа

Для ученика оценка важнее, чем балл

- Галина Васильевна, в школе отменили оценки, вместо них появились баллы. Как вы считаете, это правильно?

- Это не правильно. Мы работаем за зарплату, а дети работают за оценку. Когда ребенок учится на 5, приятно и хорошо и ему, и родителям. И если у ребенка что-то не получается, мы, педагоги и родители, тут же должны ему помочь. А по баллам что происходит? Родители теперь не знают, как он учится, оценок же нет. Я разговаривала с учителями, из-за отмены оценок вот что сейчас происходит.

Первое - ученики не хотят выполнять домашнее задание, потому что оценки не ставят, их по новой реформе нет. Второе - перестают тщательно готовить уроки, им лишь бы хорошо написать СОР и СОЧ. Третье - первоклассники хотят получать отметки-оценки, а не смайлики, хотя в классах по 20-30 отличников, особенно в 1 классе.

Но потом их количество уменьшается. Вывод учителей: дети перестают учиться.

- Что такое СОР и СОЧ?

СОР - суммативная оценивающая работа, сродни мини-экзамену, она пишется после какого-то пройденного раздела, после какой-то темы. То есть, в процессе обучения оценок у детей нет, и родители не знают, насколько их ребенок овладел знаниями – на 5, 4 или 3. Нет оценок - нет понимания у родителей. И если ученик что-то не освоил, то выясняется это только в момент сдачи СОР. Вернуться к работе над ошибками - такой возможности нет, потому что по времени тему уже как бы изучили.

СОЧ - суммативная оценка за четверть. Таким образом, на основании СОР и СОЧ выставляется отметка. А дети ведь самые разные. Вот у меня есть две девочки-третьеклассницы. Одна из них рассуждает так: написала СОР – прекрасно, не написала - тоже хорошо.

Другая сильно переживает, когда идет на СОР или СОЧ, боится, ее просто мандраж охватывает. И когда после СОР я спрашиваю ее: "Ну, что, написала, что получила?", она говорит, я вот это и вот это написала. Я говорю: "Слушай, ну мы же с тобой подобные дела в домашнем задании решали, почему ты так написала?". Отвечает: "Я боялась".

Чего боятся дети при сдаче СОР и СОЧ, так это то, что вдруг неправильно напишут. И это действительно очень похоже на экзамен. Пишут 20 минут. Один быстро сделает и не потому, что он такой всезнайка и умница, а просто по натуре он такой, методом тыка быстро подчеркнул и все. А другой должен подумать, так - не так и в итоге напишет не то, что надо, хотя, видно, ответы он знает, но теряется.

СОР и СОЧ очень схожи с ЕНТ и, таким образом, мы развиваем психоз у детей. И у учителей то же самое. Вы думаете, они не переживают? Еще как переживают, ведь каждый учитель дает тему и думает, вот, урок провела хорошо, все должны понять. Но такого не может быть, особенно, если классы переполнены. Да и ученики, повторяю, разные. Если один на лету схватывает, то с другим надо посидеть.

Отметки нужны при любой реформе

- То есть вы считаете, что баллы себя не оправдывают?

- К сожалению, это так. Баллы вместо оценок были введены в школах Казахстана три года назад, но вводили это новшество постепенно, по классам и когда дошли до 7-го класса, стало понятно, что реформированная система оценивания будет столь же бесполезна, сколько новые учебники для первых классов.

По словам одной из учительниц, за четвертую четверть было восемь предметов, по которым надо провести СОР и СОЧ, всего 24. А теперь умножьте эту цифру на количество учеников в классе. Представляете, сколько надо учителю проверить и обработать?!

Ученик знает оценку "5". А что такое 15 баллов для него? Просто число. Оценки бывают 2, 3, 4, 5 и "5" - это лучшая оценка, это "отлично" и ребенок с детства слышит это слово. А про баллы дети, особенно в начальных классах, не понимают. Для них так понятнее: если учитель хвалит, значит, хорошо, а ругает - плохо.

После того, как провели СОР и СОЧ, каждый учитель переводит баллы в оценки, и только тогда ребенку становится понятно, что он получил. Баллы ему ни о чем не говорят, они их не воспринимают. Даже в 1-м классе им было привычнее получать условные значки – звездочки, квадратики, на худой конец смайлики, чем какие-то баллы.

В кунделике ведь тоже стоят оценки за четверть, так зачем надо было разрушать систему оценивания? Как я уже сказала, после СОР и СОЧ баллы все равно переводят в оценки, чтобы выставить в табеле. Тогда и родителям, и детям становится понятно, на каком уровне ребенок закончил четверть.

- Вы сказали, что сейчас в классах, особенно в первых, по 20 и более отличников. Это нормально? Помню, когда мы учились в школе, у нас в каждом классе было максимум несколько отличников.

- Это не реальная картина знаний. В интернете все эти СОР и СОЧ есть, поэтому дети заранее все знают и готовят только их. А знаний нет. Учителям не хватает времени, чтобы провести работу над ошибками. Раньше у нас после диктантов и контрольных работ по математике на второй день всегда был урок по работе над общими ошибками, и плюс к этому индивидуальная работа дома.

Сейчас провели СОР и СОЧ. и все. Нет в планах такой темы, как работа над ошибками. Если опытный учитель, то он выкроит время на работу над ошибками, а молодой строго следует плану. Учебники написаны строго по номерам и отставать от программы, даже если тема не очень усвоена, нельзя. Весь учебный материал обозначен определенным количеством часов.

Реформа не учитывает самое главное – уровень восприятия материала детьми. СОР и СОЧ не дают объективной оценки, они не учитывают домашнюю работу ребенка. В свое время было много критики вокруг ЕНТ и сейчас практически та же система внедрена в начальную и среднюю школу.

А самое главное, изменения программы изучения математики. Программу начальной школы, в том числе по математике, я знаю от и до, но сколько преподаю, такого не видела. Например, в третьем классе появилась тема "Множества и подмножества", которой раньше не было. Я взяла учебник 5 класса, листаю, нет этой темы. Позвонила автору, спрашиваю, откуда взяли эту тему? Она говорит: "Галина Васильевна, этого в 5 классе нет, это в 6 классе есть". Зачем? Зачем тему "Множества и подмножества перенесли в 3 класс из 6 класса, что она дает? Кто составлял эту программу по математике?

А в 4 классе по реформированной программе математика вообще очень сложная. Я хорошо знаю старую программу, в 4-м классе мы только-только начинали решать задачи с помощью уравнения. А теперь тему перенесли в 3 класс из 6-го. А в 3 классе мы начинаем же только уравнения к задачам и для детей это очень сложно.

Система реформы и уровень подготовки школьников

- Так откуда разработчики взяли эту программу?

- Эту программу писали для НИШ, оттуда, мне кажется, все пошло. Для "отборных" детей. А много ли у нас таких детей?

И еще про Назарбаев Интеллектуальные школы. А всех ли туда принимают? Нет, не всех. С микроучастка не берут. Чтобы туда поступить, нужно сдать экзамены. Зачем тогда эту обучающую программу дают в общеобразовательную школу?

Другая серьезная проблема - издательства, выпускающие учебники для начальной школы. Раньше была альтернатива, было два издательства, которые выпускали учебники - "Алматыкитап" и "Атамура". И каждый учитель, каждая школа могли выбрать. И в России то же самое. У нас было два издательства, то у них десять, которые писали учебники для начальной школы. И в каждой школе каждый учитель мог выбрать: я хочу по этой программе, по этим учебникам преподавать. Программа одинаковая, но каждый автор преподносит по-разному. Это интересно, и вот так было до реформы. Как пришла реформа, все зарубили. Только одно издательство, одни и те же учебники. Нет у нас теперь выбора. В НИШ в первом классе была ужасная математика, про содержание я уж не говорю. Математические тетради - формата А4. Большие, неудобные, не развернешь. И на всей странице одна какая-нибудь загогулина нарисована. И там надо, к примеру, пять циферок вставить. Дети боятся такого большого формата как А4, они любят все, что маленькое, аккуратненькое. В общеобразовательной школе у нас и по математике, и по письму были прописи.

- Галина Васильевна, реформе уже три года. Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию?

- Во-первых, нужно признаться, что мы провалили эту реформаторскую программу, что она плохая и извиниться перед учителями, перед родителями и перед учениками, которые учились по этой программе.

А тем, кто придумал эту реформу, сказать, давайте будем что-то делать, чтобы детям было интересно учиться, а учителям интересно учить.

Во-вторых, нужно изменить программу обучения, но на основании старой программы, добавив что-то новое.

В-третьих, в учебниках по русскому языку в начальных классах следует убрать восемь лексических тем. Сегодня в учебниках по всем предметам начальной школы все части одинаковые, а авторы учебников разные. Русский язык, литературу пишут одни, математику другие. Как при этом могли совпасть темы по разным учебникам? У нас не было такого, чтобы мы на всех уроках говорили бы, например, только про театр…

Нужно сделать так, чтобы дети были грамотные, чтобы им интересно было учиться. А по этим учебникам, по этой новой программе учиться не интересно.

София Мустафаева

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!