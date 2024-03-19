В Казахстане изменят школьную программу из-за вейпов и лудомании

В программы казахстанских школ включат темы по профилактике наркомании, вейпинга и лудомании. Об этом 19 марта 2024 года заявил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении министерством совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывается и реализуется несколько дорожных карт и планов. В частности, в образовательные программы планируют включить темы по защите детей от привычек, вредных для их здоровья и развития:

тему вреда курения и наркотиков для развития человека включили в содержание предмета "Биология" (7-9 классы);

встречи по теме здорового образа жизни включили в содержание предметов "Мироведение" (1-4 классы) и "Естествознание" (1-6 классы).

"Разъяснительно-информационная работа среди обучающихся будет проводиться с участием сотрудников полиции и медицинских работников. К данной работе привлекли 90 тыс. специалистов, более 8 тыс. педагогов-психологов и 4 тыс. социальных педагогов", – рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан.

Дискуссии о запрете вейпов длились в Казахстане целый год. В январе 2024 года депутаты Мажилиса приняли законопроект по вопросам здравоохранения, одна из поправок которого – полный запрет вейпов в стране. В частности, в законопроекте предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов).