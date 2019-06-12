Обращение Аблязова к Елбасы

С тех пор Мухтар Аблязов так полюбил выступать перед камерой, что делает это и по сей день.

Нет, это не очередной выпуск популярного скетчкома про похождения Бородача, хотя типажи и схожи. Но оба персонажа из видео просят "Понять и простить!"

В связи с последними обращениями Аблязова вспомнилось то, с которого он когда-то начинал.

В далеком 2002 году банкир Мухтар Аблязов был обвинен в хищении денежных средств, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки.

В 2003 осужденный обратился к Елбасы с покаянием.

- Так получилось, что из-за своей глупости я позволил себя втянуть в совершенно бессмысленные политические баталии. Тем самым подорвав Ваше доверие, нанеся вред имиджу страны, лично Вам. Мне очень стыдно за все, что я натворил. Если сможете, простите, как одного из Ваших учеников, который сделал ошибки. Я понимаю, что простить меня очень сложно, все-таки много мы натворили. Нурсултан Абишевич, я прошу поверить и быть снисходительным ко мне. Очень сожалею, что до конца не понял, как много Вы для меня сделали как для человека. Работая рядом с Вами, я многому научился. И какими бы ни были трудными эти годы, сейчас я понимаю, что это были самые лучшие годы в моей жизни. Жаль, что понимаешь такое только после испытаний, не было осмыслено тогда, когда с Вашей стороны было еще доверие, - говорил тогда осужденный.

Мухтар Аблязов так полюбил выступать перед камерой, что делает это и по сей день. Его опусы пусть и не дотягивают до юмористов из Comedy по уровню таланта, но все равно очень смешны.

Трудно сказать, когда он был искренен. На том видео или на последних, но с уверенностью можно сказать одно: это все тот же бандит, все тот же мошенник, все тот же лицемер, который держит казахстанцев за идиотов и надеется обогатиться за их счет.

Да вот все безуспешно. На его призывы если кто и реагирует, то несколько маргиналов, да проплаченные провокаторы, от которых люди шарахаются, а скоро, возможно, начнут бить.

К удивлению "борца за свободу", разумных людей в стране абсолютное большинство.

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