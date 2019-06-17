Кайрат Сунтаев освобожден от должности руководителя Нацбюро по противодействию коррупции
13 июня Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК было реорганизовано в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу).
Фото : kyzmet.gov.kz17 июня 2019, 11:30
Распоряжением Президента РК Кайрат Сунтаев освобожден от должности, передает Zakon.kz.
- Сунтаев Кайрат Имятович от должности руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, - сообщается на сайте Акорды.
13 июня указом Касым-Жомарта Токаева Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции было реорганизовано в два отдельных госоргана: Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу). Первое возглавила Анар Жаилганова. Антикоррупционную службу - Алик Шпекбаев.
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