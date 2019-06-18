Только в двух регионах страны 18 июня ожидается погода без осадков

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере местами туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики 18 июня местами пройдут дожди, лишь на юге и западе – погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере местами туман.

В Костанайской области местами возможен град, усиление ветра ночью, днем на большей части 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами возможен град, в Восточно-Казахстанской области местами – шквал.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами – шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Акмолнской области местами ожидаются шквал, возможен град, ночью и утром местами – туман, утром и днем местами – усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, днем в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, ночью местами – шквал.

В Мангистауской области местами сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 18 июня будет облачно, температура 16-18 градусов тепла.

В Алматы 18 июня будет облачно, температура 26-27 градусов.

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