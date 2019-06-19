Huysman и Ко. Все о соперниках казахстанских клубов в еврокубках-2019/20

Казахстанские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Казахстанские футбольные клубы узнали своих первых соперников в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезона 2019/20. Корреспондент Zakon.kz выяснил, с кем предстоит сыграть нашим футболистам.

Сразу три казахстанских клуба – алматинский "Кайрат", костанайский "Тобол" и шымкентский "Ордабасы" возьмут старт в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА-2019/20.

Женесс - Тобол

На первый взгляд, самого легкого соперника слепой жребий подкинул "Тоболу". Костанайцы за выход во второй отборочный раунд сыграют с клубом из Люксембурга "Женесс". Это противостояние войдет в историю. До сих пор клубы 41 европейской страны соперничали с казахстанскими командами в еврокубках, но с командами из Люксембурга еще не встречались.

ФК "Женесс" из населенного пункта Esch -sur- Alzette на границе Люксембурга и Франции появился в 1907 году. За это время клуб успел 28 раз стать чемпионом Люксембурга и выиграть 13 кубков. Это самый большой показатель среди клубов этой страны.

В минувшем сезоне "Женесс" стал бронзовым призером чемпионата, а в Кубке вылетел в четвертом раунде от будущего победителя "Этцеллы". В клубе есть легионеры из Франции, Германии и Бенина, а у некоторых футболистов — по два гражданства.

Домашний стадион вмещает 4000 человек, сидячих мест 1200. В июне клуб подписал контракт с новым главным тренером, которого зовут Grenz M. Huysman.

Люксембург занимает площадь всего лишь в 2 586 кв. км (для сравнения, площадь только одной Костанайской области 196 001 кв. км), в футбольном мире их национальная сборная занимает 90 место в рейтинге ФИФА, казахстанская команда - 114е. Клубный футбол в Люксембурге активно развивается. Например,в сезоне Лиги Европы-2012/13 футбольный клуб "Дюделанж" из этой страны дошел до плей-офф, в сезоне-2018/19 вышел в групповой этап Лиги Европы! В групповой этап его не пустил израильский "Хапоэль Тель-Авив".

У "Женесса" выстроена собственная система подготовки футболистов, есть команды разных возрастов. Самая младшая команда для юных футболистов возрастом до 7 лет, и далее по возрастающей вплоть до главной команды.

В еврокубках "Женесс" провел 71 матч (9 побед, 8 ничьих и 54 поражений). За 32 сезона в Европе лучшими результатами были второе раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первый матч между "Тоболом" и "Женессом" 11 июля пройдет в Люксембурге, ответная игра 18 июля в Костанае.

Широки бриег - Кайрат

Алматинский "Кайрат" сыграет с боснийской командой "Широки бриег". Соперник сложный для казахстанских команд. В сезоне 2013/14 Лиги Европы УЕФА боснийцы выбили во втором отборочном раунде павлодарский "Иртыш", а в сезоне 2017/18 – шымкентский "Ордабасы" в первом отборочном раунде. Учитывая не самое лучшее игровое состояние алматинского клуба, можно ожидать, что в играх с "Широки бриег" "Кайрату" будет очень тяжело.

В прошедшем сезоне "Широки Бриег" стал бронзовым призером чемпионата и дошел до финала Кубка, где уступил "Сараево", который сделал "золотой" дубль.

Первый матч пройдет 11 июля в Боснии и Герцеговине, ответная игра 18 июля в Алматы.

Ордабасы - Торпедо Кутаиси

Относительно проходимый соперник достался шымкентскому "Ордабасы". История взаимоотношений казахстанских и грузинских футбольных клубов в турнирах УЕФА показывает, что казахстанцы чаще выигрывали. Более того, "Торпедо Кутаиси" в розыгрыше Лиги Европы-2012/13 в первом отборочном раунде проиграл "Актобе". Но это не значит, что сейчас можно заранее отдавать победу шымкентцам.

"Торпедо Кутаиси" в новейшей истории 4 раза становился чемпионом Грузии и столько же раз обладателем Кубка. В еврокубках клуб дебютировал в 1998 году и участвовал 11 раз, а в 2018-м добился лучшего результата, остановившись в шаге от группы ЛЕ после поражения от болгарского "Лудогорца".

После 18 туров текущего чемпионата Грузии "Торпедо" занимает четвертое место из 10 команд, отставая на восемь очков от лидирующего "Сабуртало".

Первую игру с "Торпедо Кутаиси" шымкентцы проведут дома 11 июля, ответную – 18 июля в Грузии.

Астана - Клуж

Соперником "Астаны" в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов стал румынский клуб "ЧФР-Клуж". Первый матч пройдет 9 или 10 июля в столице Казахстана, ответный — 16 или 17 июля в Румынии.

"Астане" достался самый сложный соперник среди всех отечественных клубов. "ЧФР-Клуж" - румынский футбольный клуб из города Клуж-Напока, Трансильвания. Четырёхкратный чемпион Румынии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также ЧФР является первым клубом не из Бухареста, ставшим чемпионом Румынии и пробившимся в групповой этап Лиги чемпионов.

К слову, в последний раз "Клуж" добирался весьма высоко в еврокубках в сезоне 2012/13, когда дошел до 1/32 Лиги Европы, попав туда по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

В последующие годы румынской команде не везло, а в сезоне-2018/19 их не пустил в групповой этап Лиги Европы люксембургский клуб "Дюделанж".

В составе "Клужа", помимо сильных румынских футболистов, есть немало легионеров из Португалии.

В 2005 году "ЧФР-Клуж" стал обладателем Кубка интертото (к слову, аналогичный трофей в 2007 году выиграл костанайский "Тобол").

Альберт Ахметов

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