"Ордабасы" первым из казахстанских клубов открывает новый сезон еврокубков

9 июля на футбольных полях Европы стартуют квалификационные игры сезона 2024/25 среди клубов по трем направлениям. Честь открывать новый евросезон среди казахстанских команд предоставлен "Ордабасы" из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Лучший футбольный коллектив прошлого года "Ордабасы" стартует в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, где ее соперником станет молдавский клуб "Петрокуб".

Первый поединок пройдет в Шымкенте 10 июля и начнется в 20:00 по казахстанскому времени, а ответный матч запланирован на 17 июля в Кишиневе.

Победитель этого противостояния во втором раунде Лиги чемпионов сразится с кипрским АПОЭЛем.

Вслед за южанами в бой вступят "Тобол" и "Актобе" в первом квалификационном раунде Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

11 июля: "Ружомберок" (Словакия) – "Тобол".

11 июля: "Актобе" – "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Пока клубы готовятся к старту евротурниров, на футбольных аренах Германии наступила пора решающих матчей чемпионата Европы. В ночь на 10 и 11 июля состоятся два полуфинала Евро-2024, где померятся силами Испания – Франция и Англия – Нидерланды, соответственно.