"Ордабасы" первым из казахстанских клубов открывает новый сезон еврокубков
Лучший футбольный коллектив прошлого года "Ордабасы" стартует в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, где ее соперником станет молдавский клуб "Петрокуб".
Первый поединок пройдет в Шымкенте 10 июля и начнется в 20:00 по казахстанскому времени, а ответный матч запланирован на 17 июля в Кишиневе.
Победитель этого противостояния во втором раунде Лиги чемпионов сразится с кипрским АПОЭЛем.
Вслед за южанами в бой вступят "Тобол" и "Актобе" в первом квалификационном раунде Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.
11 июля: "Ружомберок" (Словакия) – "Тобол".
11 июля: "Актобе" – "Сараево" (Босния и Герцеговина).
Пока клубы готовятся к старту евротурниров, на футбольных аренах Германии наступила пора решающих матчей чемпионата Европы. В ночь на 10 и 11 июля состоятся два полуфинала Евро-2024, где померятся силами Испания – Франция и Англия – Нидерланды, соответственно.