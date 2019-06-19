В полиции пояснили, почему на солиста "Дос Мукасан" завели уголовное дело

В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

В ДП на транспорте ответили на официальный запрос Zakon.kz о том, при каких обстоятельствах в отношении солиста группы "Дос Мукасан" Мурата Кусаинова начали расследование по уголовному делу.

Предположение о том, что это произошло в рамках скандальной истории с оскорблением сотрудницы авиакомпании "Эйр Астана", подтвердилось. В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что Мурат Кусаинов в рамках разбирательств по факту мелкого хулиганства оскорбил сотрудников полиции, что является нарушением уже по статье Уголовного кодекса.

- 14 апреля 2019 года в здании аэропорта Нур-Султана в ходе разбирательства и выяснении обстоятельств по ЕРДР по пункту 4 части 2 статьи 293 УК - по признакам мелкого хулиганства, совершенного на борту сообщением "Нур-Султан - Алматы", Кусаинов М. К. оскорблял честь и достоинство находившихся при исполнении своих служебных обязанностей сотрудников полиции Линейного отдела полиции в аэропорту города Нур-Султана. 14 апреля по данному факту было начато досудебное расследование по ст. 378 ч.1 УК РК. 31 мая расследование было окончено, - сказано в ответе.

В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.

Ранее Кусаинов был оштрафован после скандальной истории в аэропорту столицы. Как было установлено в адмсуде, 14 апреля в дежурную часть Линейного отделения полиции международного аэропорта Нур-Султана обратилась сотрудница авиакомпании Эйр Астана. Она сообщила, что Мурат Кусаинов, находясь в общественном месте, при прохождении досмотра выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра. Порталу Zakon.kz сотрудница авиакомпании рассказала, что артист вел себя агрессивно. Она отказала ему в перевозке и он толкнул ее, ударил.

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