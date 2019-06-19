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Автобус насмерть сбил ребенка в Алматы

Документов при мальчике не было, скончался он в больнице.

Фото : pixabay.com19 июня 2019, 20:53

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в среду вечером в Алатауском районе на улице Кенжина, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Как рассказал водитель автобуса, он ехал в западном направлении, когда внезапно дорогу в неположенном месте начал перебегать ребенок. Чтобы избежать наезда, водитель вывернул руль влево и выехал на полосу встречного движения, но трагедии избежать не удалось – автобус сбил мальчика на полном ходу.

Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии, где он скончался от полученных травм. Ребенку было от 10 до 14 лет, никаких документов при нем не было.

Известно, что также пострадала пассажирка автобуса.

Полиция выясняет все обстоятельства этого наезда.


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