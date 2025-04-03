В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка

Сегодня, 3 апреля 2025 года, по улице Байзакова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. От полученных травм на месте скончался семилетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, водитель Jetour двигался по Байзакова в северном направлении. Между улицами Карасай батыра и Богенбай батыра водитель допустил наезд на ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

"Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:30 в Алмалинском районе. Водитель автомашины марки Jetour, следуя по улице Байзакова в северном направлении, южнее улицы Богенбай батыра, допустил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на восток в неустановленном месте". Пресс-служба ДП Алматы

Далее отмечено, что от удара пешехода отбросило на Hyundai, что следовал в противоположную сторону.

"К огромному сожалению, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По факту ДТП, повлекшего смерть человека (ст. 345 ч. 3 УК РК), Управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Алматы

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

2 апреля 2025 года в микрорайоне Карасу Алматы на глазах у матери погибла семилетняя девочка. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.