Крушение АН-2: Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии
Оба доставлены в столицу.
Фото : Крылья TV20 июня 2019, 12:56
В Управлении здравоохранения Акмолинской области сообщили о состоянии пострадавших при крушении АН-2, передает Zakon.kz.
- Управление здравоохранения Акмолинской области сообщает, что состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, - сообщили в ведомстве.
Один пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в Железнодорожную больницу Нур-Султана. Второй пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и термическими ожогами доставлен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Нур-Султана.
Самолет АН-2 упал утром 20 июня при проведении работ по химобработке полей. В результате командир воздушного судна погиб, двое членов экипажа пострадали. Для расследования причин крушения создана комиссия.
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