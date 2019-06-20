Солиста "Дос Мукасан" Мурата Кусаинова освободили от уголовной ответственности

Мурат Кусаинов примирился с потерпевшими сотрудниками полиции.

20 июня суд огласил приговор по делу в отношении Мурата Кусаинова, передает Zakon.kz.

В районном суде №2 Есильского района завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Мурата Кусаинова, совершившего уголовный проступок по ст.378 ч.1 УК.

- По результатам рассмотрения уголовного дела Мурат Кусаинов признан виновным в оскорблении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей и по приговору суда он освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. В судебном заседании Мурат Кусаинов примирился с потерпевшими сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Там пояснили, что уголовное правонарушение, совершенное подсудимым, относится к уголовным проступкам. В силу требований ст. 65 ч.1 УК лицо, совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности с учетом личности виновного.

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Суд при вынесении приговора учел личность подсудимого: он является композитором, членом союза композиторов Казахстана, заслуженным деятелем, заслуженным артистом Республики Казахстан, кавалером орденов "Парасат" и "Құрмет", обладателем почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", основателем и художественным руководителем ансамбля "Дос-Мукасан". Также было учтено мнение потерпевших, которые не имеют претензий к артисту.

Приговор не вступил в законную силу.

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