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Основатель легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Мурат Кусаинов проголосовал на референдуме в Алматы

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:08 Фото: Instagram/dos_mukasan_official
Заслуженный деятель искусств Казахстана, композитор Мурат Кусаинов принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он прибыл на избирательный участок № 262, расположенный на территории Центрального стадиона в Алматы.

"Сегодня знаменательный день для нашего государства. Единство страны находится в наших руках. Я пришел на референдум и сделал свой выбор, руководствуясь интересами страны и благополучием граждан. Это большой решающий момент для будущего нашей страны и нашего поколения", – отметил Мурат Кусаинов.
Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:08

Фото: Instagram/dos_mukasan_official

Алматинцы и жители других регионов страны могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос сегодня до 20:00.

Утром аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании, прибыв одними из первых на избирательный участок №388 в школе-лицее №48.

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