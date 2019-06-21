ДП на транспорте: Полицейские не примирялись с солистом "Дос Мукасан" Кусаиновым

Кусаинова освободили от уголовной ответственности не в связи с примирением, а в связи с раскаянием.

20 июня был вынесен приговор в отношении солиста группы "Дос Мукасан" Мурата Кусаинова. Он был освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Также в первоначальном варианте сообщения пресс-службы столичного суда говорилось о том, что "в судебном заседании Мурат Кусаинов примирился с потерпевшими сотрудниками полиции". Однако в Департаменте полиции на транспорте данную информацию опровергли. А позже и в пресс-релизе на сайте столичного суда это предложение было удалено, передает Zakon.kz.

Суд при вынесении приговора учел личность подсудимого: он является композитором, членом союза композиторов Казахстана, заслуженным деятелем, заслуженным артистом Республики Казахстан, кавалером орденов "Парасат" и "Құрмет", обладателем почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", основателем и художественным руководителем ансамбля "Дос-Мукасан". Также было учтено мнение потерпевших, которые не имеют претензий к артисту.

- Сегодня, 20 июня 2019 года опубликована информация Есильского районного суда №2 Нур-Султана, где в сообщении говорится о том, что "в судебном заседании Кусаинов М.К. примирился с сотрудниками полиции. Констатируем, что данная информация противоречит содержанию вынесенного судом решения. Департамент полиции на транспорте МВД РК сообщает, что согласно постановлению Есильского районного суда №2 Нур-Султана от 20 июня 2019 года Кусаинов М.К. освобожден от уголовной ответственности по статье 378 Уголовного кодекса РК за совершение оскорбления представителей власти в связи с деятельным раскаянием на основании статьи 65 Уголовного кодекса РК с учетом личности виновного лица, то есть не за примирением сторон. В случае освобождения лица от уголовной ответственности в связи с примирением сторон согласно нормам закона применяются положения статьи 68 Уголовного кодекса РК. Сотрудники полиции с Кусаиновым М.К. не примирялись,- сказано в официальном сообщении пресс-службы ДП на транспорте.

Ранее Кусаинов был оштрафован после скандальной истории в аэропорту столицы. Как было установлено в адмсуде, 14 апреля в дежурную часть Линейного отделения полиции международного аэропорта Нур-Султана обратилась сотрудница авиакомпании Эйр Астана. Она сообщила, что Мурат Кусаинов, находясь в общественном месте, при прохождении досмотра выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра. Порталу Zakon.kz сотрудница авиакомпании рассказала, что артист вел себя агрессивно. Она отказала ему в перевозке и он толкнул ее, ударил.

Уголовное дело в отношении артиста завели по факту оскорбления представителей власти в аэропорту.

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